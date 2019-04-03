Ракетные комплексы "Тополь" Бологоевского соединения на учениях, в которых принимают участие около 4000 военнослужащих, вышли на полевые позиции

Москва. 2 апреля. ИНТЕРФАКС - Подвижные грунтовые ракетные комплексы (ПГРК) "Тополь" Бологоевского соединения Ракетных войск стратегического назначения на учениях вышли на полевые позиции в Тверской области, сообщили во вторник "Интерфаксу" в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"На учениях стратегические ракетчики отработают вопросы вывода ПГРК на маршруты боевого патрулирования, совершения марша по смене полевых позиций, их инженерного оборудования, организации маскировки и боевого охранения", - говорится в сообщении.