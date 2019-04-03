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03.04.2019
Интерфакс-АВН

Ракетные комплексы "Тополь" Бологоевского соединения на учениях, в которых принимают участие около 4000 военнослужащих, вышли на полевые позиции

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Пусковая установка комплекса РТ-2ПМ2 Тополь-М
Пусковая установка комплекса РТ-2ПМ2 Тополь-М.
Источник изображения: commons.wikimedia.org/Vitaly V. Kuzmin

Москва. 2 апреля. ИНТЕРФАКС - Подвижные грунтовые ракетные комплексы (ПГРК) "Тополь" Бологоевского соединения Ракетных войск стратегического назначения на учениях вышли на полевые позиции в Тверской области, сообщили во вторник "Интерфаксу" в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"На учениях стратегические ракетчики отработают вопросы вывода ПГРК на маршруты боевого патрулирования, совершения марша по смене полевых позиций, их инженерного оборудования, организации маскировки и боевого охранения", - говорится в сообщении.

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Страны
Россия
Продукция
РС-12М
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
ПГРК
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