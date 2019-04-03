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03.04.2019
ТАСС

Имитатор гребли для российских космонавтов передадут в ИМБП РАН до конца года

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Международная космическая станция
Международная космическая станция.
Источник изображения: © NASA

Новый тренажер позволит "прокачивать" всю мускулатуру с высокой нагрузкой

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Тренажер для космонавтов, имитирующий греблю и поднятие штанги, будет до конца года передан заказчику - Институту медико-биологических проблем (ИМБП) РАН. Об этом сообщил ТАСС Игорь Даляев - заместитель главного конструктора ЦНИИ робототехники и технической кибернетики, где разработали комплекс.

Сейчас российские космонавты занимаются на Международной космической станции на беговых дорожках, велоэнергометрах, используют различные эспандеры, чтобы избежать атрофии мышц в невесомости. Новый тренажер позволит "прокачивать" всю мускулатуру с высокой нагрузкой.

"Передача тренажеров в институт РАН планируется до конца 2019 года", - уточнил Даляев.

По его словам, два опытных образца нового комплекса отправят в ИМБП после проведения большей части испытаний. Там решат, где проводить испытания с людьми. После их завершения будет изготовлен первый летный образец тренажера и его "наземный дублер".

О разработке многофункционального тренажера для космонавтов стало известно в апреле 2018 года. Тогда в ЦНИИ робототехники и технической кибернетики отмечали, что аппарат создадут к ноябрю 2018 года. Тренажер поставят в Научно-энергетический модуль, планирующийся к запуску в 2022 году.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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