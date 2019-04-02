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02.04.2019
ТАСС

Эксперт: вошедшие в Черное море корабли НАТО не представляют угрозы России

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Флагман ВМС Украины — сторожевой корабль проекта 1135 "Гетман Сагайдачный" и ракетный эсминец ВМС США "Дональд Кук"
Флагман ВМС Украины — сторожевой корабль проекта 1135 "Гетман Сагайдачный" и ракетный эсминец ВМС США "Дональд Кук".
Источник изображения: © AFP 2018 / Alexey Kravtsov

Председатель совета высших офицеров Севастополя Василий Казаченко заявил, что корабли альянса ставят целью запугать Россию или оказать какое-то влияние, но знают, что их не боятся

СЕВАСТОПОЛЬ, 1 апреля. /ТАСС/. Корабли НАТО, которые вошли в Черное море и, как планируется, будут участвовать в совместных учениях с военными Украины и Грузии, не представляют угрозы для России, считает председатель совета высших офицеров (генералов и адмиралов) города Севастополя генерал-майор в запасе Василий Казаченко.

На прошлой неделе три фрегата - ВМС Нидерландов, Канады и Испании - из состава Второй постоянной военно-морской группы НАТО вошли в Черное море. 29 марта в Национальном центре управления обороной России сообщили, что корабли Военно-морского флота (ВМФ) России приступили к наблюдению за ними

"Я не думаю, что они ставят целью запугать Россию или оказать какое-то влияние: они знают, что мы их не боимся. В Черном море у нас достаточно сил и средств", - сказал Казаченко ТАСС в понедельник. Он отметил, что подобные учения - обычная практика. Они проходят официально, и информация об этом уже появилась в открытых источниках.

В свою очередь исполнительный директор Института стран СНГ в городе Севастополе контр-адмирал запаса Владимир Соловьев в разговоре с корр. ТАСС указал, что скорее всего, будет отработано взаимодействие между военно-морскими силами НАТО, Грузии и Украины.

"А пока они будут отрабатывать свои задачи, потренируются и наши подразделения: авиация, флот. Отработают действия по поиску и слежению за чужими надводными кораблями", - сказал Соловьев.

Он уточнил, что российская сторона будет следить, чтобы участвующие в учениях корабли не нарушали границы. "Но навряд ли они пойдут в Азовское море или к Керченскому проливу. Это вообще обычное, нормальное явление: зашли сюда корабли по приглашению стран-партнеров, проводят учения. Наши моряки тоже проводят учения - например, когда корабли сменяются в группировке ВМФ в Средиземноморье, они проводят учебные "сражения"; учения проходят в Баренцевом море, Тихом и Атлантическом океанах - и они бывают масштабнее, чем эти", - добавил собеседникагентства.

Как заявили ТАСС в пресс-службе Североатлантического альянса, эта миссия была давно запланирована и не связана с президентскими выборами на Украине 31 марта, их главой целью является проведение маневров Sea shield - 2019 ("Морской щит - 2019").

Три страны альянса (Румыния, Болгария, Турция) имеют выход к Черному морю и НАТО регулярно проводит учения и патрулирование в Черном море с целью поддержания адекватного сдерживания и военной готовности, продолжили в штаб-квартире альянса.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Болгария
Грузия
Испания
Канада
Нидерланды
Россия
Румыния
Турция
Украина
Проекты
NATO
Военные учения
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