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02.04.2019
Российская газета

Пятое поколение для всех: почему Су-57 может стать хитом на рынке оружия

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Источник изображения: rg.ru

Новый российский истребитель пятого поколения Су-57 пойдет на экспорт, сообщили СМИ на прошлой неделе.

Самолет, который пока не принят на вооружение, прошел испытания в зоне конфликта в Сирии. В отличие от американского F-22 и китайского J-20, созданных исключительно для использования странами-производителями, Су-57 изначально был ориентирован как на ВКС России, так и на зарубежных заказчиков.



Российский Су-57 будет вторым истребителем пятого поколения, который предложат иностранным покупателям. Первым стал американский F-35, однако он представляет собой другой тип самолета - это более легкий истребитель, не предназначенный для завоевания превосходства в воздухе. Он несет меньше ракет "воздух-воздух" и имеет всего один двигатель, что делает его менее быстрым и маневренным, чем Су-57. Превосходные технические характеристики российского самолета, сопоставимого по цене с F-35, открывают для него широкие перспективы на мировом оружейном рынке, пишет Military Watch Magazine.

В отличие от Соединенных Штатов, которые запретили продажу F-22 за рубеж и очень избирательно подходят к вопросу экспорта более легкого F-35, Россия продемонстрировала готовность продать Су-57 всем потенциальным заказчикам. Это значит, что государства, которые хотели бы, но не могут приобрести F-22 или F-35, все же смогут позволить себе истребитель пятого поколения. В данном контексте особенно интересной выглядит возможность продажи Су-57 странам Ближнего Востока.

Объединенные Арабские Эмираты пытались приобрести американский F-35, однако давление со стороны Израиля, не желающего терять воздушное превосходство, помешало сделке. Саудовская Аравия не проявляла интереса к F-35, отдавая предпочтение более тяжелым самолетам с двумя двигателями, таким как F-15SA. Су-57 может заинтересовать саудовских военных, ведь он может обеспечить им превосходство над современными истребителями соседних стран: турецкими F-35, катарскими F-15QA и даже Су-30 российского производства, которыми интересуется Иран.

Ухудшение отношений Эр-Рияда с Западом и заинтересованность в приобретении российского оружия вполне могли бы способствовать сделке между Россией и Саудовской Аравией. При этом приобретение Су-57 значительно уменьшит зависимость саудовской армии от западной техники.


Илья Максимов

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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Страны
Израиль
Иран
Катар
Китай
ОАЭ
Россия
Саудовская Аравия
Сирия
США
Турция
Продукция
F-15
F-22
F-35
J-20
ПАК ФА
Су-30
Проекты
Истребитель 5 поколения
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