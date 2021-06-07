Боевая авиация Ирана: состояние и перспективы. Часть III.

Завершая обзор состояния и перспектив развития боевой авиации Ирана (часть I и часть II), следует отметить, что последнее десятилетие стало периодом не только роста напряженности в отношениях с США, но и большей готовности со стороны России к военному сотрудничеству с ИРИ. Причинами последнего эксперты называют нарастающий политический разлад между РФ и странами Запада после переворота на Украине, общую заинтересованность в противодействии западным угрозам, а также сотрудничество в борьбе с терроризмом в Сирии. Одновременно Китай, как давний союзник Ирана, также начал предлагать на экспорт ряд передовых боевых самолётов, включая JF-17, J-10 и ударный истребитель JH-7 (хотя никаких средних или тяжелых китайских платформ с возможностями ведения воздушного боя на экспорт не предлагалось).

Введенное в отношении ИРИ в 2006 году эмбарго ООН на поставки оружия не позволяло ни России, ни КНР открыто экспортировать в страну современные боевые самолеты. Подписание в 2015 году Ираном, постоянными членами ООН и Германией Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), предусматривало снятие всех ограничений на импорт оружия в Иран в октябре 2020 года. Последнее обстоятельство, в случае его реального выполнения вопреки противодействию США, способно коренным образом повлиять на перспективы развития боевых возможностей ВВС ИРИ.

Боевая авиация Ирана: ведущие кандидаты на модернизацию ВВС ИРИ

Спекуляции относительно того, какие типа истребителей после отмены оружейного эмбарго предпочтет закупить иранское руководство достаточно распространены, но в целом так или иначе дискуссии сводятся к обсуждению следующих пяти моделей:

МиГ-35

Согласно некоторым источникам, российский средний истребитель МиГ-35 поколения «4++» представляется идеальным для ВВС Ирана. Его закупка позволит ИРИ получить многие технологии следующего поколения: от мощных РЛС с активной фазированной антенной решеткой (АФАР) и современных систем РЭБ до двигателей с трехмерным изменяемым вектором тяги и новой гиперзвуковой ракеты класса «воздух-воздух» Р-37М.

Истребитель МиГ-35 ВКС России

В общих чертах конструкция машины основана на истребителе МиГ-29 и может использовать большую часть той же инфраструктуры обслуживания, что снизит логистическую нагрузку на очень разнообразный авиационный парк Ирана. В эксплуатации МиГ-35 примерно на 80 процентов дешевле, чем МиГ-29. В долгосрочной перспективе это позволит Ирану сократить расходы, связанные с переходом на новую технику и выводом из эксплуатации старой.

Ракета большой дальности Р-37М

На вооружение ВКС России МиГ-35 поступил в 2019 году. Его передовая авионика, высокие летные характеристики и уникальное вооружение позволяют бросать вызов истребителям гораздо более тяжелых классов, включая израильские и саудовские F-15 «Игл». Недостаток габаритов и дальности полета МиГ-35 компенсирует высокой маневренностью, современной системой РЭБ и авиационным средством поражения (АСП) с дальностью действия до 400 км, что более чем вдвое превышает показатели ракет AIM-120C, которыми оснащено подавляющее большинство истребителей США, Саудовской Аравии и Израиля.

Главным достоинством МиГ-35 эксперты называют его экономическую эффективность и низкие эксплуатационные расходы в течение всего срока службы, что позволит ИРИ переоснастить большее число своих истребительных эскадрилий без значительных долгосрочных инвестиций.

Су-30СМ

Об интересе Ирана к тяжелому многоцелевому двухместному истребителю Су-30СМ, созданному на базе платформы Су-27 говорится достаточно давно. Источник в иранском министерстве обороны еще пять лет назад заявлял о возможности подписания контракта на закупку Су-30 в ходе визита в Россию министра обороны ИРИ Хусейна Дехгана.

Российский многоцелевой истребитель Су-30СМ

Су-30СМ – это новейший и наиболее удачный вариант семейства Су-30. На самолет установлены двигатели с изменяемым вектором тяги, его тяжелый высокопроизводительный планер позволяет нести большую полезную нагрузку и мощную РЛС. Считается, что машина менее сложна, чем другие российские разработки поколения «4++», такие как Су-35 и МиГ-35.

Предполагается, что характеристики Су-30СМ позволят ему легко превзойти большинство саудовских и израильских самолетов, а также F-18E «Супер Хорнет» армии США. Самолет может нести как ракеты класса «воздух-воздух», так и сложные ПКР для поражения морских целей. В итоге, в составе ВВС ИРИ истребитель может превратиться в идеальное средство для проецирования мощи на Ближний Восток. Однако, с учетом логистического бремени эксплуатации этого нового и гораздо более тяжелого класса боевых самолетов для оборонительной роли более рентабельной покупкой все-таки считается МиГ-35 с меньшей дальностью полета.

JF-17

В более дешевой части спектра предложений значительным улучшением по сравнению с существующими истребителями ВВС ИРИ по-прежнему остается китайско-пакистанский JF-17 Block 2. Международным экспертам самолет представляется экономически эффективным преемником нынешних J-7, F-5 и F-4 с аналогично низкой стоимостью эксплуатации.

Китайско-пакистанский JF-17 Block 2

Определенную привлекательность истребителю придает его пригодность для установки современных датчиков и ракет класса «воздух-воздух» PL-12 с активным радиолокационным наведением и дальностью до 100 км. Правда, при этом, сохраняется качественный разрыв с более дорогими F-18E «Супер Хорнет» армии США и F-16E «Файтинг Фалкон» арабских государств. Всё же, учитывая, что в составе ВВС ИРИ за исключением F-14 отсутствуют носители ракет с активным радиолокационным наведением, JF-17 стал бы полезным дополнением, несмотря на его ограничения.

Ракета PL-12

Более привлекательной из этого семейства машин, вероятно, будет модификация JF-17 Block 3. Истребитель оснащен значительно более мощной РЛС с АФАР, имеет улучшенные двигатели. Среди прочего, ожидается, что версия Block 3 получит на вооружение ракеты PL-15 с дальностью пуска до 250-300 км. В таком случае иранские летчики смогут вступать в бой с потенциальными противниками на дистанции от 200 км, то есть за пределами дальности их ответного огня.

J-10C

Этот одномоторны истребитель поколения «4++» Китай начал предлагать на экспорт с 2019 года. Истребитель является более легким, чем российские Су-35 и МиГ-35, но обладает многими аналогичными возможностями, включая двигатель с изменяемым вектором тяги, инфракрасные датчики, РЛС с АФАР и ракеты большой дальности PL-15. Самолет разработан в качестве дополнения к тяжелым J-16 и J-20, находящимся на вооружении НОАК.

Истребитель J-10C

Зарубежные источники видят в J-10C прямого конкурента МиГ-35, и хотя китайский самолет легче и дешевле, считается, что он выигрывает от более малозаметного планера, изготовленного с применением «стелс» покрытий, и значительных инвестиций в исследования и разработку. Это означает, что относительно российских самолетов для J-10 будет доступно больше обновлений в течение всего срока службы.

Ракета большой дальности PL-15

Помимо немного меньшей маневренности основным недостатком J-10C по сравнению с МиГ-35, специалисты называют, меньшую дальность поражения ракетами «воздух-воздух»: у PL-15 она, примерно, вдвое меньше, чем у российской Р-37M. Вместе с тем, дальность пуска PL-15 все еще превосходит возможности всех АСП, развернутых в настоящее время на истребителях американского производства. Прочих же боевых характеристик J-10C считается достаточно, чтобы сразиться с подавляющим большинством конкурентов от израильских и саудовских F-15 «Игл» до американских F-18E «Супер Хорнет». Кроме того, не исключено, что гораздо более крупные по сравнению с Россией инвестиции Китая в разработку ракет большой дальности в ближайшем будущем приведут к появлению более совершенного преемника, способного превзойти Р-37.

Имея опыт эксплуатации китайской авиационной техники и наработанные каналы взаимодействия в военно-технической области, Иран всегда проявлял значительный интерес к китайским разработкам. Это одно из нескольких направлений оборонного сотрудничества на высоком уровне между двумя государствами, которое может послужить основой для крупных закупок оружия.

Су-57

Как известно, Россия предлагает Су-57 потенциальным иностранным клиентам с 2019 года, после его представления на авиасалоне МАКС. Сегодня этот истребитель является единственным незападным боевым самолетом пятого поколения, доступным для экспорта. Американские и китайские аналоги F-22 и J-20 зарезервированы для внутреннего использования.

Истребители Су-57 ВКС России

Аналитики оценивают контракт на поставку Су-57 в 2,8 млрд. долл. США за каждые 20 истребителей, что намного дороже, чем за такое же количество Су-35 (2 млрд. долл.) или Су-30СМ (1,2 млрд. долл.). Это означает, что иранская покупка, если она состоится, вероятно, будет ограничена очень небольшим количеством самолетов. Несмотря на это, для Ирана Су-57 может оказаться наиболее рентабельным вариантом, обеспечивающим значительное преимущество в летных характеристиках над всеми конкурирующими истребителями в регионе Ближнего Востока (за исключением, как полагают эксперты, небольшого контингента F-22 «Раптор» ВВС США).

В качестве истребителя-перехватчика, оснащенного ракетами большой дальности, Су-57 мог бы служить серьезным сдерживающим фактором для возможных нарушений воздушного пространства Ирана. Его расширенные возможности позволяют поражать превосходящие по количеству группы самолетов четвертого поколения, а значительное качественное преимущество, которое получит Иран, изменит региональный баланса сил.

Су-57 обладает высокой выносливостью, малозаметностью и доступом к целому ряду различных боеприпасов, включая баллистические ракеты воздушного базирования, которые позволят ИРИ оказывать воздушную поддержку своим ставленникам и союзникам в Сирии, Ливане, Ираке, Йемене и в других странах, а также беспрецедентным образом проецировать мощь по всему региону.

Однако, остается неясным, захочет ли Россия предоставить Ирану Су-57, поскольку такая сделка способна спровоцировать значительный ответ, включая эскалацию военного присутствия США в регионе и дополнительное давление Запада и Израиля на Москву.

Таким образом, после октября 2020 года впервые за сорок лет у Ирана открываются реальные возможности коренного преобразования состава и оперативного потенциала своей боевой авиации. Вероятно, для их реализации руководство ИРИ в первую очередь обратится к своим испытанным партнерам в Москве и Пекине. Вместе с тем, не исключено восстановление военно-технического сотрудничества с европейскими странами и развитие контактов с Турцией. Очевидно, что реализация перспективных планов закупок авиационной техники встретит активное противодействием со стороны США и Израиля.

По материалам ресурса militarywatchmagazine.com