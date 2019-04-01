Борисов назвал Ил-112В уникальной платформой для создания военных и гражданских самолетов

Вице-премьер напомнил, что самолет строится полностью из отечественных комплектующих и оборудования на российской элементной базе

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Новый военно-транспортный самолет Ил-112В - уникальная платформой для создания военных и гражданских самолетов. Об этом заявил по итогам первого полета Ил-112В вице-премьер РФ Юрий Борисов, слова которого приводит пресс-служба ПАО "Ильюшин".

Вице-премьер наблюдал за полетом Ил-112В на аэродроме Воронежского акционерного самолетостроительного общества.

"Ил-112В - это не только транспортник, но и уникальная платформа, которая может быть использована для большого круга военных и гражданских", - заявил вице-премьер Юрий Борисов.

Он напомнил, что Ил-112 строится полностью из отечественных комплектующих и оборудования на российской элементной базе.

Борисов отметил, что выполненный полет - важный этап для формирования парка военно-транспортной авиации.