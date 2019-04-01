Лукашенко заявил, что он категорически против ослабления Евросоюза

Минск готов развивать сотрудничество с Евросоюзом, которое должно осуществляться с учетом национальных интересов, передает РИА Новости заявление президента Беларуси Александра Лукашенко.

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Нельзя центр Европы (Беларусь) отстранять от тесного сотрудничества с Евросоюзом. Мы готовы на это сотрудничество, но всегда необходимо учитывать национальные интересы

– сказал Лукашенко на встрече с канцлером Австрии Себастьяном Курцом, который находится с визитом в Минске.

Президент также подчеркнул, что "категорически против" распада ЕС или его ослабления, поскольку он является "одним из основных опор стабильности" на планете.

И если эту опору выдернуть из-под общей системы, то системе будет очень сложно удержаться на остальных опорах – США, Китай, Россия, отчасти Индия

– заявил он.

По его словам, Евросоюз необходимо сохранять, "его надо модернизировать, но ни в коем случае не в направлении развала".

Лукашенко отметил, что ему импонирует точка зрения Курца на развитие Европы. "С такой Европой, которую вы видите сегодня и в будущем, мы готовы сотрудничать по всем направлениям", – сказал он.

Напомним, ранее замглавы МИД Беларуси Олег Кравченко сообщил о планах Минска и Вашингтона взаимно вернуть послов. В январе Беларусь сняла ограничения на число американских дипломатов, находящихся в республике. Теперь, по словам министра, вопрос о возвращении послов поднимается практически на каждой встрече с представителями США.