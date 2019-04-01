Войти
01.04.2019
Военное обозрение

Лукашенко заявил, что он категорически против ослабления Евросоюза

209
0
-1

Минск готов развивать сотрудничество с Евросоюзом, которое должно осуществляться с учетом национальных интересов, передает РИА Новости заявление президента Беларуси Александра Лукашенко.

Источник изображения: https://belaruspartisan.by

Нельзя центр Европы (Беларусь) отстранять от тесного сотрудничества с Евросоюзом. Мы готовы на это сотрудничество, но всегда необходимо учитывать национальные интересы

– сказал Лукашенко на встрече с канцлером Австрии Себастьяном Курцом, который находится с визитом в Минске.

Президент также подчеркнул, что "категорически против" распада ЕС или его ослабления, поскольку он является "одним из основных опор стабильности" на планете.

И если эту опору выдернуть из-под общей системы, то системе будет очень сложно удержаться на остальных опорах – США, Китай, Россия, отчасти Индия

– заявил он.

По его словам, Евросоюз необходимо сохранять, "его надо модернизировать, но ни в коем случае не в направлении развала".

Лукашенко отметил, что ему импонирует точка зрения Курца на развитие Европы. "С такой Европой, которую вы видите сегодня и в будущем, мы готовы сотрудничать по всем направлениям", – сказал он.

Напомним, ранее замглавы МИД Беларуси Олег Кравченко сообщил о планах Минска и Вашингтона взаимно вернуть послов. В январе Беларусь сняла ограничения на число американских дипломатов, находящихся в республике. Теперь, по словам министра, вопрос о возвращении послов поднимается практически на каждой встрече с представителями США.

Права на данный материал принадлежат Военное обозрение
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Австрия
Белоруссия
Индия
Китай
Россия
США
Проекты
Евросоюз
Похожие новости
22.07.2015
Турецкий марш «Укроборонпрома»
20.08.2014
Санкциями по своим
30.10.2009
Несмотря на кризис и погоду
13.08.2009
Более 400 организаций из России примут участие в "МАКС-2009"
15.08.2008
ВЗАИМНОЕ ПРОНИКНОВЕНИЕ. НА ВЫСТАВКЕ МВСВ-2008 БУДЕТ ДЕМОНСТРИРОВАТЬСЯ СУХОПУТНАЯ ТЕХНИКА И ПРОДУКЦИЯ АЭРОКОСМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 01.04 04:42
  • 1
Статья Руслана Пухова о проблемах отношений России и Запада
  • 01.04 04:05
  • 3
Наземного вторжения не будет
  • 01.04 03:29
  • 44
Неуязвимость "Посейдона" – миф?
  • 01.04 02:06
  • 1846
Как насчёт юмористического раздела?
  • 01.04 01:59
  • 1
Россия завершила поставку Т-90С во Вьетнам на средства собственного кредита
  • 01.04 01:39
  • 1
Санкции мешают России бороться с международным терроризмом, заявили в МВД
  • 31.03 21:27
  • 1
Спасти рядового Абрамса: Трамп вспомнил о танках
  • 31.03 20:27
  • 5
Две пули в одну точку?
  • 31.03 19:47
  • 86
Почти пятое поколение: зачем Египту понадобились Су-35
  • 31.03 19:37
  • 65
Рогозин – СМИ: нельзя безнаказанно лить грязь на отрасль
  • 31.03 19:34
  • 63
"Роскосмос" лишит Россию базового орбитального модуля
  • 31.03 18:11
  • 32
Российский сенатор выступил против создания военной базы РФ в Венесуэле
  • 31.03 17:41
  • 16
Испытания АК-203 на кучность сняли на видео
  • 31.03 15:22
  • 3
Конструктор рассказал о новейшем российском ЗРК "Тор-М2"
  • 31.03 15:16
  • 4
Перспективы боевых лазеров: какие надежды возлагают на оружие XXI века