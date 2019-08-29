Blic (Сербия): арена для сведения счетов

Балканы между НАТО и Россией, Китаем и ЕС. Балканы — это поле для борьбы за доминирование между всеми этими силами. Это последний регион на европейском континенте, который все еще до конца не определился и не был интегрирован. Особенно это относится к Сербии, в которой верх возьмет влияние США и ЕС, уверен автор прозападного издания Blic. Хотя Россия и Китай продолжат конкурировать с ними.

Все говорят о новой холодной войне, которая разворачивается на Балканах, но что это означает конкретно для Сербии

Ситуацию на Западных Балканах, в том числе в Сербии, как крупнейшей стране региона, многие сравнивают с прежней холодной войной между двумя мировыми державами - США и СССР. На этот раз "в главных ролях" выступают прежние "актеры": США и Россия. Однако из-за нового многополярного мирового устройства в игре также участвуют новые "лица": Европейский Союз, Китай и даже арабские страны.

Как получилось, что Балканы и Сербия снова оказались в центре внимания? На то есть множество причин, но по сути речь идет о последнем регионе на европейском континенте, который все еще до конца не определился и не был интегрирован. Он принадлежит всем и не принадлежит никому.

Хорватия - член Европейского Союза, а также НАТО, как и Словения. Черногория не так давно отказалась от поддержки России и стала самым молодым членом альянса… Босния и Герцеговина пока не определилась. В Македонии тех, кто отвергал членство в НАТО, вытеснили с политической арены, и страна сменила название, став Северной Македонией. Теперь ее ждут и в Европейском Союзе, и в НАТО.

Все это говорит о том, что в балканской холодной войне в конце концов приходится определяться и выбирать ту или иную сторону.

А где же Сербия? Косово, интеграция в НАТО, географическое положение, шаткий мир… Сербия является средоточием всех этих проблем. Отчасти - в ЕС, отчасти - перед его дверьми. Сербия окружена странами НАТО, но не совсем… Все это создает благоприятную почву для сведения счетов.

Россия запаниковала

Хотя речь не идет о той холодной войне, которую мы знаем из истории, кое-кто все же именно так характеризует ситуацию, сложившуюся в балканских странах. Так, например, этого мнения придерживается Тимоти Лес, бывший британский дипломат и сотрудник Центра геополитики и стратегии Кембриджского университета.

"Балканы превратились в арену так называемой новой холодной войны, которая началась с кризиса на Украине в 2014 году. Тогда произошли две важные вещи. Россия запаниковала из-за "вторжения" США в Восточную Европу и начала активно блокировать интеграцию неприсоединившихся стран, таких как Украина, Белоруссия, Молдавия, а на Балканах: Сербия, Босния, Черногория и Македония. США, в свою очередь, ответили на это попытками нейтрализовать российское влияние на Балканах и стимулировать интеграцию стран региона в НАТО", - заявил Лес несколько дней назад изданию "Блиц".

Говоря о соперничестве держав, он отметил, что США победили в борьбе за Черногорию, защитив Мило Джукановича от государственного переворота, который поддержала Россия. К американским победам эксперт причисляет и Македонию, "где Америка устроила государственный переворот против Груевского", а затем надавила на Афины и Скопье, чтобы они подписали договор на озере Преспа. Он дал возможность интегрировать Северную Македонию в НАТО.

"Теперь США хотят победить и в Сербии, где власть отказывается "ослаблять" связи с Россией, от которой зависит поддержка в косовском вопросе. С прошлого года Америка пытается нейтрализовать российское влияние в Сербии, участвуя в переговорах о статусе Косово, а Россия стремится сохранить свою позицию иными способами, в том числе вооружая Сербию на случай, если ей придется противостоять одному из своих соседей", - сказал Лес.

По мнению Леса, Россия пользуется в Сербии большим влиянием, особенно в последние несколько лет, а все потому, что США были погружены в другие вопросы, не касающиеся Балкан. Но "сегодня все изменилось".

"Европейцы тоже не слишком рады подобному развитию событий, так как новая холодная война разворачивается у самых границ Европейского Союза", - сказал Лес.

США сильнейшая сверхдержава, но и у России есть мягкая сила

О том, что сегодня речи о холодной войне, известной нам по истории ХХ века, речи не идет, говорит и Дмитрий Милич, политический аналитик и директор неправительственной организации "Новый третий путь". По его словам, холодная война в прошлом вели две сверхдержавы (США и СССР), а также их меньшие союзники. Поэтому мир был разделен на две части и был биполярным. Третьи страны становились местом столкновения между этими двумя силами.

Референдум о переименовании Македонии Источник изображения: © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

"Современный мир многополярен. То есть существует множество значимых сил со своими интересами (США, Китай, Россия, Индия, ЕС, Иран и другие). В подобном мире Сербии балансировать труднее, так как сила и влияние рассредоточены по всему миру, а не сконцентрированы вокруг Европейского Союза или НАТО", - говорит эксперт.

По его мнению, верх в Сербии возьмет влияние США и Европейского Союза, хотя Россия и Китай продолжат конкурировать с ними. "США остаются сильнейшей сверхдержавой, особенно в военной сфере. Сербия окружена (за исключением границы с Боснией и Герцеговиной) членами НАТО, поэтому пространство для маневра у нее небольшое", - утверждает Дмитрий Милич.

Европейский Союз как ключевой партнер

Что касается экономики, ЕС, по словам Милича, останется ключевым партнером Сербии. "Сербская экономика экспортирует около 70% продукции на рынки Европейского Союза и всего около семи процентов в Россию, а также 0,5% в Китай. Аналогичная ситуация сложилась и в области иностранных инвестиций в Сербию, большая часть которых происходит из стран ЕС", - говорит эксперт.

Тем не менее, как он отмечает, нельзя пренебрегать ролью Китая, который "воспользуется шансом усилить свое влияние в Сербии благодаря собственному капиталу, тогда как Россия может добиться того же, применяя мягкую силу или действуя в политической сфере".

"И все же в нынешних обстоятельствах, учитывая реальное положение дел в регионе, ЕС и США остаются самыми влиятельными силами в Сербии, и вряд ли это изменится", - заключает Милич.

Для Стивена Мейера все это не ново. По его словам, Балканы "на протяжении веков оставались ареной, на которой державы мерились силами". "Это в меньшей степени связано с Балканами как таковыми, и в большей степени объясняется их географическим положением. На протяжении веков Балканы являлись местом столкновений мощных европейских сил. Интересы великих империй по стечению обстоятельств пересекались именно на Балканах. Там конфликтовали Оттоманская, Австрийская и Российская империя. Другие империи, прежде всего Британская и Французская, тоже не упускали Балканы из виду и вмешивались в происходящее там, даже если непосредственно не присутствовали в регионе. Поэтому на протяжении веков Балканы были пороховой бочкой Европы, хотя фитили находились совсем не там", - так в свое время ситуацию "Недельнику" изложил бывший глава ЦРУ по Балканам Стивен Мейер.

Лана Гедошевич (Lana Gedoevi)