Роскосмос рассматривает обращение NASA о переносе запуска к МКС "Союза МС-13"

Просьба американского космического агентства связана с существенными задержками испытаний корабля Crew Dragon

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин подтвердил просьбу NASA о переносе сроков запуска к Международной космической станции (МКС) пилотируемого корабля "Союз МС-13", отметив, что решение о сдвиге запуска пока не принято и срок остается прежним - 6 июля 2019 года.

Накануне NASA обратилось к Роскосмосу с просьбой сдвинуть срок полета "Союза МС-13" на конец июля, а экспедицию на МКС продлить с декабря до февраля 2020 года. Их просьба связана с существенными задержками испытаний корабля Crew Dragon.

"Рассматриваем обращение NASA. Примем решение с учетом мнения баллистиков РКК "Энергия". Пока [запуск корабля "Союз МС-13"] стоит на 6 июля", - написал Рогозин в Twitter.

Ранее источник в ракетно-космической отрасли сообщил ТАСС, что запуск пилотируемого корабля Crew Dragon с членами экипажа на борту, который ранее планировался на июль, могут перенести на конец ноября 2019 года из-за замечаний к его квалификации. В свою очередь заместитель администратора NASA по пилотируемым программам Уильям Герстенмайер сообщил журналистам, что астронавт Эндрю Морган, который должен отправиться к МКС 4 июля вместе с космонавтом Роскосмоса Александром Скворцовым и итальянским астронавтом Лукой Пармитано, задержится на орбите дольше запланированного.

Корабль Crew Dragon компании SpaceX впервые был запущен к МКС 2 марта и пристыковался к станции 3 марта. Его отстыковка состоялась 8 марта. Корабль после спуска на парашюте приводнился в Атлантическом океане.