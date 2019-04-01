Рогозин подтвердил просьбу NASA о переносе пилотируемого запуска к МКС

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин подтвердил информацию о том, что NASA (Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства) попросило госкорпорацию перенести запуск пилотируемого корабля "Союз МС-13" к МКС. Пуск планируется совершить 6 июля с космодрома Байконур.

В своем Twitter Рогозин написал, что обращение космического агентства находится на стадии рассмотрения. "Примем решение с учетом мнения баллистиков РКК "Энергия". Пока [запуск] стоит на 6 июля", — цитирует его "РИА Новости".

Накануне, 28 марта, источник в ракетно-космической отрасли сообщил, что NASA попросило отложить пуск "Союза МС-13" к МКС на две недели, а также продлить его полет на два месяца — с декабря 2019 года до февраля 2020 года. Это позволило бы США обеспечить присутствие на станции не одного, а трех астронавтов на случай задержек в испытаниях новых американских пилотируемых кораблей.

В экипаж "Союза" войдут россиянин Александр Скворцов, итальянец Лука Пармитано и американец Эндрю Морган.

Ранее в марте в NASA заявили о планах запустить к международной космической станции первый с 2011 года космический корабль с экипажем. Доставить астронавтов на МКС планируется 25 июля на корабле Dragon-2.

В 2011 году была выведена из эксплуатации американская многоразовая пилотируемая транспортная система Space Shuttle. После этого экипажи на МКС доставляют только российские корабли "Союз".