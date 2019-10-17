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17.10.2019
ТАСС

Роскосмос готов обсудить доставку астронавтов NASA на МКС на российских кораблях

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Астронавт NASA Энн Макклейн, космонавт Роскосмоса Олег Кононенко и астронавт Канадского космического агентства Давид Сен-Жак
Астронавт NASA Энн Макклейн, космонавт Роскосмоса Олег Кононенко и астронавт Канадского космического агентства Давид Сен-Жак.
Источник изображения: © Валерий Шарифулин/ТАСС, архив

Глава госкорпорации Дмитрий Рогозин также отметил, что РКК "Энергия" занята созданием нового корабля и перегружена работой

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Госкорпорация "Роскосмос" готова обсуждать с NASA доставку американских астронавтов на Международную космическую станцию на российских кораблях. Об этом сообщил в среду ее генеральный директор Дмитрий Рогозин.

"Конечно, будем думать, что делать в этой ситуации. Это непростая история, корабль так не делается, надо было заранее заложить, купить комплектующие, заказать всю комплектацию <…> Мы, конечно, пойдем навстречу, но решение будет приниматься исходя из реальных планов создания как Boeing, так и SpaceX", - сказал он.

Глава госкорпорации добавил, что "сейчас РКК [Ракетно-космическая корпорация] "Энергия" занята созданием нового корабля и перегружена работой". Вопрос с доставкой американских астронавтов, отметил Рогозин, можно было бы решить заблаговременным размещением заказа на пилотируемый корабль.

По словам гендиректора Роскосмоса, госкорпорация ждет, когда "американские коллеги объявят о том, что ситуация требует действительно каких-то чрезвычайных мер", тогда вопрос будет обсуждаться.

"Прекрасно понимаем их положение, но надо было поменьше пиара, а побольше предусмотрительности проявлять", - подчеркнул Рогозин.

Ранее исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев сообщил журналистам, что Россия не будет запускать третий пилотируемый корабль "Союз МС" в 2020 году, поскольку такой полет не планировался, а построить корабль в необходимые сроки не получится.

О пилотируемых полетах

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) прекратило собственные пилотируемые полеты в 2011 году, после завершения программы возвращаемых кораблей Space Shuttle. С тех пор астронавты доставляются на МКС российскими кораблями "Союз". Контракт NASA и Роскосмоса истекает в конце 2019 года. В настоящее время несколько американских компаний разрабатывают для NASA новые космические корабли для пилотируемых полетов.

Корпорация Boeing занимается созданием перспективного космического корабля CST-100 Starliner. На орбиту Starliner выведет американская ракета-носитель Atlas V.

Конкурент Starliner - корабль Crew Dragon, модификация грузового Dragon, который уже перевозит грузы для МКС. Он создан компанией Space X предпринимателя Илона Маска и обладает схожими характеристиками. В космос корабль будет выводить ракета Falcon-9 производства Space X.

Начало пилотируемых полетов американских космических кораблей неоднократно откладывалось на более поздний срок.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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