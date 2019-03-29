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29.03.2019
ЦАМТО

В Астраханской области прошла Совместная воздушно-огневая конференция с участием представителей России и Беларуси

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Панцирь-С
Пуск ракеты зенитно-ракетным комплексом «Панцирь-С» в рамках учений войск ПВО на полигоне Ашулук в Астраханской области.
Источник изображения: Михаил Фомичев / РИА Новости

ЦАМТО, 28 марта. В Астраханской области на полигоне Ашулук завершилась Совместная воздушно-огневая конференция с руководящим составом Воздушно-космических сил России, ВВС и войск ПВО Республики Беларусь.

В розыгрыше практического эпизода было задействовано более 40 экипажей оперативно-тактической, дальней и армейской авиации ВКС России, включая самолеты Ту-22М3, Су-35С, Су-34, Су-24М, МиГ-29СМТ, Су-25СМ, вертолеты Ка-52, Ми-28Н, Ми-35М. Летный состав Воздушно-космических сил отработал пуски управляемых и неуправляемых ракет, бомбометание и стрельбу из авиационных пушек по наземным целям в составе штатных пар и звеньев. Боевое применение осуществлялось на высотах от 200 до 1000 м с различных видов маневра.

Помимо этого, в мероприятии участвовали расчеты зенитных ракетных систем С-300 и С-400 и зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С", которые выполнили практические пуски зенитных управляемых ракет по мишеням, имитирующим полет аэродинамических и баллистических целей. Для проведения пусков ракет средств ПВО было использовано около 20 мишеней, таких как "Кабан", "Стриж", "Армавир" и других типов.

В ходе розыгрышей практических эпизодов авиационными экипажами ВКС были отработаны задачи преодоления системы противовоздушной обороны условного противника, завоевания господства в воздухе, уничтожения наземных и воздушных целей, прикрытия войск с воздуха, противовоздушного боя и ближнего маневренного воздушного боя пара на пару, а боевыми расчетами зенитных ракетных и радиотехнических войск – задачи по отражению массированного ракетно-авиационного удара условного противника, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.

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