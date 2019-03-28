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28.03.2019
Интерфакс-АВН

Около 3,5 тыс. военнослужащих задействованы в развертывании единой системы ПВО на учениях в Забайкалье

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ЗРК "Стрела-10"
ЗРК "Стрела-10".
Источник изображения: РИА Новости/Виталий Тимкив

Москва. 27 марта. ИНТЕРФАКС - Около 3.5 тысяч военнослужащих войск ПВО Восточного военного округа задействованы в рамках масштабных учений на полигоне "Телемба", говорится в сообщении пресс-службы округа, поступившем в "Интерфакс" в среду.

Для прикрытия группировки войск округа в рамках учений расчеты войск ПВО развернули единую систему противовоздушной обороны, отмечается в сообщении.

"В рамках тактических учений расчеты ЗРК "Бук", "Тор", "Стрела-10" выполнят порядка 100 огневых задач по малоразмерным, скоростным целям", - сообщили в пресс-службе округа.

Кроме того, в ходе учений для контроля воздушного пространства в Забайкальском крае и Республике Бурятия задействованы части радиотехнических и зенитно-ракетных войск.

"Расчеты радиолокационных станций (РЛС) в единой системе ПВО отработают обнаружение целей, выдачу данных по скорости полета и азимуту летательного аппарата. Роль условного противника выполнят боевые самолеты авиачастей ВВО, дислоцированных в Забайкалье. Летчики многоцелевых истребителей Су-30см и фронтовых штурмовиков Су-25 "Грач" выполнят несколько авианалетов для проверки действий подразделений РЛС и расчетов зенитно-ракетных комплексов С-300", - сообщили в военном ведомстве.

"В свою очередь экипажи вертолетов Ми-8амтш, Ми-24 армейской авиации округа выполнят более 20 вертолетовылетов для тренировки специалистов РЛС по обнаружению низколетящих и низкоскоростных целей", - говорится в сообщении.

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