Бюджет великого противостояния: сколько денег нужно Пентагону

Американское военное ведомство потребовало рекордного финансирования

Министерство обороны США направило в конгресс бюджетный запрос на 2020 финансовый год. Первоочередное внимание мировых СМИ привлекла рекордная сумма — $750 млрд, однако "Известия" предлагают взглянуть на куда более важные "идеологические" изменения в проекте американских военных трат.

Для начала кратко разберемся с "красивой" цифрой в три четверти триллиона долларов. Это так называемые расходы на оборону, и называть их бюджетом Пентагона неверно. Собственно Пентагону из этой суммы должно перепасть $718 млрд. Однако, разумеется, это всё же существеннее $686 млрд прошлого года, которые Дональд Трамп тогда поспешил назвать рекордными (в 2010–2011 годах было чуть больше в абсолютных значениях, да и доллар из-за инфляции тогда стоил дороже). Оставшиеся $32 млрд — это традиционно прибавляемые к сугубо военным траты министерства энергетики, которое в США отвечает в том числе и за ядерное оружие. Непосредственно на ядерный арсенал минэнерго планирует в следующем году потратить $23,7 млрд. В 2019 финансовом году эти цифры составили $30,6 млрд и $15,1 млрд. Заметный рост отображает начало всё более серьезных трат на давно обещанное обновление постаревшей ядерной триады.

Рост бюджета Пентагона, таким образом, по его планам, должен составить около 4,7%. Учитывая, что в американском военном бюджете примерно 40% уходит на различные жалования и выплаты, по которым в очередной раз пообещали "самое большое в десятилетии повышение" (в среднем 3,1%, нужно признать, что выше инфляции), неудивительно, что рекордный бюджет состоит из сокращений по тем или иным статьям не в меньшей степени, чем из дополнительных закупок. Направления, с которых и на которые перенаправляют финансовые ресурсы относительно более старых планов, — это наиболее важное в анализе бюджета и целей американского военного планирования.

Покуситься на святое

Большие споры вызвало предложение Пентагона отказаться от ремонта "середины жизненного цикла" для авианосца CVN-75 "Гарри Трумэн", запланированного на 2024 год. Этот ремонт — главное событие в жизни авианосца типа "Нимиц" — наступает примерно через четверть века службы и включает себя почти четырехлетние работы по "перебиранию" корабля, замене и модернизации его оборудования и, самое главное, перезарядке реакторов ядерным топливом. Отказ от этого автоматически подразумевает списание "Гарри Трумэна" не позднее чем во второй половине десятилетия. Списание авианосца на середине жизненного срока приведет к тому, что в целом их количество в ВМС США упадет до 10, а минимум 11 авианосцев во флоте — это количество, закрепленное законодательно, причем сам Трамп обещал в обозримом будущем увеличить его до 12.

Авианосец ВМС США CVN-75 "Гарри Трумэн" Источник изображения: Фото: Global Look Press/U.S. Department of Defense

Пентагон заявляет, что сможет сильно сэкономить на этом: около $6,5 млрд на саму процедуру и еще по миллиарду в год на эксплуатации флота, в котором будет на один авианосец меньше. Кроме того, уменьшение авианосного флота на постоянной основе может повлечь сокращение и палубных авиакрыльев, то есть, упрощенно говоря, одной десятой палубной авиации ВМС США. Мотивация совершенно не скрывается — на фоне перехода от асимметричных "войн с террором" к противостоянию великих держав вопрос эффективности и живучести старых авианосцев встает более остро. В первую очередь имеют в виду значительно растущие китайские противокорабельные возможности, от авиационных ракет и флота до наземных баллистических противокорабельных ракет. Против России же авианосцы малоэффективны еще и по географическим соображениям — полузакрытые моря, с одной стороны, всегда затрудняли русскому флоту выход в Мировой океан, но и обороняться в них проще.

Те же мотивы привели к тому, что флот планирует отложить финансирование и постройку двух новых десантных кораблей LPD Flight II, ранее планировавшихся в 2020–2024 финансовых годах, и еще одной экспедиционной базы снабжения. Не поддержаны предложения ускорить строительство универсального десантного корабля LHA-9. Морской десант на набережную Шанхая или Владивостока — сценарий не слишком реалистичный, так что морская пехота подождет. На что планируют перенаправить траты в области судостроения? На более полезные в "соревновании великих держав" корабли.

Флот намерен ускорить строительство многоцелевых атомных подлодок типа Virginia, заказав уже в 2020 финансовом году три лодки вместо двух.

Острое желание ВМС получать больше таких субмарин вызывает даже беспокойство — сможет ли справиться промышленность, так как ранее план уже ускоряли и на три лодки в год планировалось перейти только в 2022 финансовом году. Кроме того, предложено профинансировать постройку дополнительного эсминца типа "Эрли Берк" (правда параллельно сократили по кораблю в плане на 2021–2022 годы — ранее тогда планировалось закупать по три в год). Планируется ускорить закупку фрегатов по программе FFG(X) — профинансировать первый и начать работы по еще девяти до 2024 финансового года. Примечательно, что в этом случае еще даже не выбран победитель в конкурсе проектов.

Подводная лодка США класса "Вирджиния" Источник изображения: Фото: REUTERS/U.S. Navy

Запланировано и начало настоящей революции — траты на первые два крупных (около 100 м длиной и 2 тыс. т водоизмещения, условный корвет) беспилотных надводных корабля с ударным вооружением, создаваемых по программе LDUSV.

Еще восемь находится в плане на пятилетку. Впрочем, не всем инновациям дали ход, программа Large Surface Combatant, предполагающая создание нового крупного боевого корабля, уехала по реализации за 2025 год. Очевидно, требуется еще время для определения облика перспективного эсминца/крейсера. Вышесказанное могло бы вызвать традиционные разговоры на тему "авианосец мертв", но американский флот… параллельно собирается ускорить финансирование строительства двух перспективных авианосцев типа "Джеральд Форд". Якобы новые корабли будут обладать большей выживаемостью. Кроме того, не стоит снимать со счетов и версию небольшого жульничества со стороны Пентагона: угрожая списать с целью экономии средств на более перспективные направления "Гарри Трумэна", он может отчасти пытаться защититься от сокращений бюджета.

Дело в том, что практически наверняка эта мера не пройдет конгресс: американские законодатели —большие патриоты авианосного флота, и профильные СМИ уже полны их гневных комментариев. Кроме того, не так давно, в 2014 году, уже обсуждалась возможность аналогичным образом избавиться от CVN-73 "Джорджа Вашингтона", но его успешно отстояли.

Новый старый истребитель

Вторым, и даже более обсуждаемым, чем потенциальное списание авианосца, спорным моментом в проекте бюджета на 2020 год стало предложение закупки обновленных версий истребителя F-15 Eagle. Облик F-15X еще не до конца ясен, вероятно, он будет основываться на последних экспортных модификациях для Саудовской Аравии и Катара. Примечательно, что наряду с закупками двухместных модификаций — они хотя бы находятся в производстве на экспорт и покупались ВВС США небольшой партией в последний раз на рубеже веков — планируется закупка и одноместных машин.

А последний такой F-15C передали ВВС США в 1985 году — то есть в отличие от возрождения производства Ту-160 тут речь идет о машине времен президента Форда, Картера и первого срока Рейгана.

Решение вызывало серьезные пересуды еще с конца 2018 года, когда пошли первые сливы на тему, но тогда противников в экспертной среде и ВВС (решение активно продвигалось именно министерством) успокаивали, что это никак не повлияет на планы закупки F-35A и речь идет только об обновлении стареющего парка F-15C — для укрепления ПВО США, еще один привет новому этапу противостояния великих держав.

Американский истребитель четвертого поколения F-15 "Игл" Источник изображения: Фото: Global Look Press/Qian Baihua

Кроме того, именно F-15 — наиболее оптимальный носитель для разрабатываемого авиационного гиперзвукового оружия — в отличие от "стелсов", под него проще подвесить крупные ракеты. В США активно работают над сокращением наметившегося отставания в этой области.

Только в ВВС США реализуется параллельно сразу несколько программ, как аэробаллистических ракет (условные аналоги российского "Кинжала"), так и полноценных гиперзвуковых ракет с прямоточными двигателями (условные аналоги "Циркона").

В ближайшие годы должны приступить к испытательным пускам, причем именно с F-15. Однако споры обострились, когда был представлен план закупок на пятилетку — оказалось, что к восьми F-15Х в 2020 году должны прибавиться по 18 ежегодно (в общей сложности 80), а закупки F-35A для ВВС планируется сократить с 54 до 48 самолетов в год. Ситуацию не упрощает то, что сейчас во главе Пентагона временно исполняющий обязанности Патрик Шэнахэн, бывший топ-менеджер Boeing, уже успевший отметиться критическим высказываниями в адрес конкурентов родной фирмы, а мотив "сохранить компетенции еще одного производителя истребителей" так же открыто звучит.

Интересно, что заключенный на днях многолетний контракт на закупку 78 F/A-18E/F Super Hornet производства того же Boeing не вызывает таких споров — вероятно, дело в том, что не отбирается "кусок бюджета" у палубной модификации F-35C. Более того, подчеркивается ее важность для будущего американских авианосцев, и как раз у флота в запросе на 2020 финансовый год F-35 будет больше, чем было одобрено в прошлом году, — 20 штук.

Ракеты и спасение танков

Хотя в СМИ широко обсуждается "спасение" Трампом единственного американского танкового завода в Лиме, которое он в свойственной себе манере шумно анонсировал в Twitter, на деле программа модернизации танка Abrams в вариант M1A2 SEPv3 с усилением защиты (в частности с установкой системы активной защиты Trophy APS) раскручивалась уже давно.

Фактически такие консервативные вещи, как закупка и модернизация имеющейся бронетехники, в новом бюджетном запросе скорее сокращены в ожидании перспективных программ (модернизация M2 Bradley урезана в ожидании новой БМП Next Generation Combat Vehicle, выпуск ЗРК малой дальности Avenger на шасси "Хамви" сокращен в ожидании новой машины MSHORAD на базе БТР Stryker и т.д.).

Основной боевой танк США M1 Abrams Источник изображения: Фото: Global Look Press/US Army

Главным приоритетом армии США в новом бюджете должна стать разработка боевых систем нового поколения, в первую очередь в области ракетной артиллерии.

Развал договора ДРСМД открывает дорогу новой баллистической ракете средней дальности и "тысячемильной пушке" SLRC ("Известия" уже рассказывали о них). Испытания БРСД планируется начать в 2023 году и ее разработка является главным приоритетом. Еще ранее, в текущем году, должны начать испытывать другие ракеты "пост-ДРСМД" эпохи — наземный комплекс с крылатой ракетой (вероятно, будет проходить по ведомству ВВС) и PrSM, условный американский "Искандер", дальность которого, вероятно, несколько превысит 500 км.

Примечательная ситуация сложилась и с американской ПРО, такой главнейший компонент которой, как предназначенные для обороны американского континента противоракеты GBI, находится в формально армейском подчинении. Развертывание нового головного модуля — перехватчика RKV для них было отложено за 2025 год ввиду проблем в разработке. Не получило поддержки предложение продолжать развертывать их свыше 64 уже оплаченных. Учитывая предложения начать испытания прототипов космических средств ПРО уже в 2023 году, встает вопрос с будущим системы вовсе. Не исключено, что ее, ориентированную на защиту от "стран-изгоев", начнут заменять средствами более эффективными.

Реальность и значение

Говоря о перспективном американском военном бюджете, нельзя забывать, что это только первоначальный его облик. Весьма вероятным видится сокращение с $750 млрд до $720–730 млрд. За счет чего, пока трудно сказать. Демократы, контролирующие палату представителей конгресса (это само по себе не будет способствовать простоте принятия бюджета), приложат все усилия, дабы вырезать в военном бюджете резервы, которые Трамп, пользуясь чрезвычайным положением, постарается направить на строительство стены с Мексикой.

Президент США Дональд Трамп держит фотографию с изображением дизайна стены Источник изображения: Фото: REUTERS/Leah Millis

При этом даже представленный бюджетный запрос — это не окончательная просьба Пентагона: еще должны быть опубликованы "неприоритетные запросы", а их, особенно в разделе закупки военной техники, конгрессмены часто охотно даже перевыполняют — поддержку производства в родном штате никто не отменял.

Однако наиболее важное значение для России имеет не окончательная цифра трат американских налогоплательщиков, а просто кричащий тренд на переориентацию американской военной машины с асимметричных конфликтов периода безвременья на новую холодную войну.

Хочется надеяться, что такие шаги США, как сосредоточение на разработке новых систем во всех средах при смелом сокращении расходов на неприоритетные направления, равно как предстоящее резкое повышение ударной мощи сухопутных войск в сочетании с отказом от иллюзий по поводу использования десантных частей будут учтены в российском военном планировании.

Александр Ермаков