МИД РФ обвиняет США в попытках отвлечь внимание от невыполнения ими обязательств по уничтожению химоружия

Москва. 26 марта. ИНТЕРФАКС - Кампания вокруг сирийского "химического досье" и история с отравлением Скрипалей в Солсбери - это часть усилий по сокрытию невыполнения Соединенными Штатами своих обязательств по уничтожению химоружия, заявили в МИД России.

"...Ничем не подтвержденная информационная кампания вокруг сирийского "химического досье" и прошлогодней инсценировки с "отравлением" граждан России в Великобритании - это звенья одной цепи. Предпринимаются последовательные усилия по сокрытию реальных проблем, связанных с невыполнением обязательств США по КЗХО (Конвенция о запрещении химического оружия - ИФ)", - говорится в комментарии департамента информации и печати МИД России.

В нем отмечается, что ситуация в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), которая базируется в Гааге, усилиями США и их ближайших союзников продолжает обостряться: "Страны Запада делают всё возможное для превращения гаагской площадки в инструмент достижения собственных геополитических целей".

В комментарии говорится, что деятельность на посту председателя Исполнительного совета ОЗХО постпреда Чехии Яны Рейнисовой "вызывает серьезные вопросы", она "предпочитает открыто отстаивать точку зрения западной группы стран во главе с США".

В частности, авторы комментария выражают возмущение поведением Я.Рейнисовой в ситуации с поездкой делегации Исполсовета на объект по уничтожению химического оружия в американском штате Колорадо.

"США, - напоминает МИД России, - в отличие от России, до сих пор не уничтожили свой химический арсенал, что в соответствии с принятыми ими обязательствами должны были сделать еще в 2007 году. Однако с тех пор сроки завершения соответствующей программы постоянно сдвигаются".

В комментарии подчеркивается, что "в рамках действующих инспекционных механизмов российская сторона имеет полное право на посещение американских химических объектов, как это в свое время беспрепятственно осуществляли в России американские представители". Однако когда встал вопрос о визите в США российских специалистов, Я.Рейнисова фактически заблокировала такую возможность.

"Она без согласования приняла решение ехать в Колорадо не только в своем "независимом" качестве Председателя Исполсовета О3XО, но и как "представитель" всех восточноевропейских государств, т.е. как "представитель" России. Такого права у нее нет", - говорится в комментарии.

"Примечательно, что и на прямое обращение российской стороны на этот счёт в госдепартамент был дан отрицательный ответ, как будто никаких договоренностей о взаимных посещениях объектов уничтожения химического оружия якобы никогда и не было", - отмечают авторы комментария.