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27.03.2019
ТАСС

Центр подготовки космонавтов в ближайшее время получит первый из двух Ту-204-300

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Самолет Ту-204-300
Завершенный переоборудованием на АО "Авиастар-СП" пассажирский самолет Ту-204-300 (заводской номер 1450742864045, серийный номер 64045, регистрационный номер RA-64045) для Федерального государственного бюджетного учреждения "Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю.А.Гагарина". Ульяновск, 20.08.2016.
Источник изображения: kiba / russianplanes.net

Самолеты "Юрий Гагарин" и "Сергей Королев" смогут перевозить до 53 пассажиров

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Объединенный авиационный отряд Центра подготовки космонавтов (ЦПК) в ближайшее время получит первый из двух самолетов Ту-204-300, который будет назван "Юрий Гагарин" в честь первого космонавта планеты. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе ЦПК.

"На аэродроме Чкаловский Министерства обороны России запланирована передача в эксплуатацию объединенному авиационному отряду ФГБУ "НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина" одного из двух самолетов Ту-204-300 "Юрий Гагарин", - говорится в сообщении.

"Оба самолета "Юрий Гагарин" и "Сергей Королев" выполнены в специальной компоновке, позволяющей перевозить до 53 пассажиров, размещенных в трех салонах. Для перевозки космонавтов самолеты оборудованы шестью специализированными купе, обеспечивающими максимальный комфорт при продолжительных перелетах, а также имеются в наличии одноместные кресла вне купе для сопровождающих лиц или медицинского персонала каждого космонавта. В каждом купе установлена интерактивная система развлечений", - говорится в сообщении.

Воздушные суда оборудованы системой спутниковой связи, обеспечивающей во время полета телефонную связь и доступ в интернет.

Ту-204-300, оснащенный двумя российскими двигателями ПС-90А, является модификацией самолета Ту-204-100В с укороченным почти на шесть метров фюзеляжем и увеличенной до 107,5 т взлетной массой. Самолет сертифицирован для полетов по международным воздушным линиям. Дальность полета воздушного судна составляет около 9 тыс. км.

Самолеты Ту-204-300 RA-64044 и RA-64045 передаются в эксплуатацию ЦПК от АО "Русавиаинтер" и лизинговой компании ОАО "Ильюшин Финанс Ко." (ИФК), которая ранее являлась владельцем данных воздушных судов и провела их модернизацию в соответствии с требованиями Центра подготовки космонавтов. Они будут использоваться для перевозки космонавтов и оперативной группы Роскосмоса на стартовые площадки космодромов Восточный и Байконур, а также для эвакуации экипажей Международной космической станции (МКС) с места посадки.

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Россия
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