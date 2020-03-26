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РИА Новости

Экипажи МКС впервые отправились на Байконур на новых самолетах

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Переданный ФГБУ "Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю.А.Гагарина" (ЦПК, входит в систему ГК "Роскосмос") второй переоборудованный на АО "Авиастар-СП" пассажирский самолет Ту-204-300 (заводской номер 1450741864044, се
Переданный ФГБУ "Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю.А.Гагарина" (ЦПК, входит в систему ГК "Роскосмос") второй переоборудованный на АО "Авиастар-СП" пассажирский самолет Ту-204-300 (заводской номер 1450741864044, серийный номер 64044, регистрационный номер RA-64044, собственное название "Юрий Гагарин"). Чкаловский (Московская область), 07.05.2019.
Источник изображения: ГК "Роскосмос"

МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Основной и дублирующий экипажи пилотируемого корабля "Союз МС-16", отправляющегося на Международную космическую станцию (МКС) в апреле, впервые вылетели на космодром Байконур на новых самолетах Ту-204, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Центра подготовки космонавтов (ЦПК).

Запуск "Союза МС-16" ракетой-носителем "Союз-2.1а" с Байконура намечается на 9 апреля. В основной экипаж входят россияне Анатолий Иванишин, Иван Вагнер и американец Кристофер Кэссиди, в дублирующий - россияне Сергей Рыжиков, Андрей Бабкин и американец Стивен Боуэн.

"Самолеты Ту-204-300 "Юрий Гагарин" с основным экипажем и "Сергей Королев" с дублирующим вылетели с аэродрома Чкаловский на Байконур", - сказал представитель пресс-службы ЦПК.

Он добавил, что сегодня Ту-204 впервые используются для доставки экипажей МКС на Байконур. В прошлые годы для доставки экипажей на Байконур использовались самолеты Ту-134, которые в 2009 году были переданы ЦПК от Минобороны РФ. В 2019 году ЦПК получил для этих целей два самолета Ту-204.

Самолеты Ту-204-300 "Сергей Королев" и "Юрий Гагарин" выполнены в специальной компоновке, позволяющей перевозить до 53 пассажиров, размещенных в трех салонах. Для перевозки космонавтов самолеты оборудованы шестью специализированными купе. Кроме того, на борту имеются одноместные кресла вне купе для сопровождающих лиц или медицинского персонала каждого космонавта. Самолеты оборудованы системой спутниковой связи, обеспечивающей во время полета телефонную связь и доступ в интернет.

Ранее данные Ту-204-300 под бортовыми номерами RA-64044 и RA-64045 принадлежали компании "Русавиаинтер" и лизинговой компании "Ильюшин Финанс", которая провела модернизацию самолетов перед передачей их ЦПК.

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Россия
США
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Ту-134
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