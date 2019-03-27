Малый ракетный корабль ЧФ "Орехово-Зуево" взял курс на Средиземное море

Москва. 26 марта. ИНТЕРФАКС - Малый ракетный корабль "Орехово-Зуево" Черноморского флота (ЧФ) России, принятый в состав флота в декабре 2018 года, вышел в поход в Средиземное море, где будет нести службу вместе с фрегатом "Адмирал Эссен", говорится в сообщении пресс-службы флота, поступившем в "Интерфакс" во вторник.

"В соответствии с планом боевой подготовки малый ракетный корабль (мрк) "Орехово-Зуево" Черноморского флота вышел из Севастополя и взял курс на черноморские проливы. Для экипажа корабля, принятого в состав ВМФ России в декабре прошлого года, это первый выход в дальнюю морскую зону для выполнения поставленных задач", - говорится в сообщении.

"После прохождения проливов экипаж корабля войдет в состав постоянной группировки ВМФ России в дальней оперативной зоне. Экипаж мрк "Орехово-Зуево" по прибытию в Средиземное море будет нести службу вместе с экипажем фрегата "Адмирал Эссен", который выполняет задачи в дальней оперативной зоне с начала марта", - сообщили в отделе информационного обеспечения флота.

Малый ракетный корабль "Орехово-Зуево" является многоцелевым кораблем, оснащенным современными образцами артиллерийского, ракетного, противодиверсионного, зенитного и радиотехнического вооружения.