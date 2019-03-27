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27.03.2019
Интерфакс-АВН

Мантуров: канадский производитель двигателей для МС-21 Pratt&Whitney не отказывается от сотрудничества с Россией из-за новых санкций

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PW1000G. Фото пресс-службы Pratt & Whitney.

Лангкави (Малайзия). 26 марта. ИНТЕРФАКС - Канада пока не отказывается от сотрудничества с Россией по самолету МС-21 из-за введения новых санкций, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"Коллеги от сотрудничества с нами не отказывались. Мы точно не отказываемся от сотрудничества с Pratt&Whitney. Они тоже пока нет",- сказал Д.Мантуров, отвечая на вопрос "Интерфакса".

Он отметил, что Россия нашла в Юго-Восточной Азии альтернативного поставщика композитов для МС-21 после прекращения поставки материалов американцами - впоследствии их заменят отечественные композиты.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Канада
Малайзия
Россия
США
Компании
Pratt&Whitney
Минпромторг РФ
Персоны
Мантуров Денис
Проекты
МС-21
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Кто на новенького?
1 комментарий
№1
27.03.2019 10:35
А почему бы не поставить моторы из Перми,ведь Канада союзник США и ее отказ от сотрудничества,либо запрет на поставки самолетов в тот же Иран,это лишь дело времени?!
+1
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