Мантуров: канадский производитель двигателей для МС-21 Pratt&Whitney не отказывается от сотрудничества с Россией из-за новых санкций

Лангкави (Малайзия). 26 марта. ИНТЕРФАКС - Канада пока не отказывается от сотрудничества с Россией по самолету МС-21 из-за введения новых санкций, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"Коллеги от сотрудничества с нами не отказывались. Мы точно не отказываемся от сотрудничества с Pratt&Whitney. Они тоже пока нет",- сказал Д.Мантуров, отвечая на вопрос "Интерфакса".

Он отметил, что Россия нашла в Юго-Восточной Азии альтернативного поставщика композитов для МС-21 после прекращения поставки материалов американцами - впоследствии их заменят отечественные композиты.