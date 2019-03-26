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26.03.2019
ТАСС

Более 1,5 тыс. десантников участвуют в масштабных учениях в Крыму

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Военнослужащий Воздушно-десантных войск. Архивное фото
Военнослужащий Воздушно-десантных войск. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Аньков

Одним из самых зрелищных эпизодов учений станет высадка подразделений ВДВ из боевых десантных кораблей

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Подразделения Воздушно-десантных войск приступили к проведению масштабных учений в Крыму. В маневрах задействовано более 1,5 тыс. десантников, более 300 единиц боевой техники, в том числе самолеты военно-транспортной авиации, вертолеты армейской авиации и большие десантные корабли Черноморского флота, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

"Сегодня на территории Республики Крым началось проведение масштабного тактического учения с десантно-штурмовым и артиллерийским полками 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии (горной) с десантированием и боевой стрельбой под руководством командира соединения гвардии полковника Андрея Суховецкого", - сообщили в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что в ходе учений "будут отработаны вопросы переброски войск на большие расстояния комбинированным способом и в кратчайшие сроки". "Десантирование личного состава и военной техники из самолетов военно-транспортной авиации будет осуществляться на несколько площадок приземления", - добавили в Минобороны РФ.

Одним из самых зрелищных эпизодов учений станет высадка подразделений ВДВ из боевых десантных кораблей для захвата и уничтожения пунктов управления условного противника и лагеря подготовки незаконных вооруженных формирований, отметили в военном ведомстве.

"Подразделениям ВДВ предстоит проведение маневров в незнакомых для них районах. Десантники отработают захват выгодных рубежей и удержание их с целью обеспечения высадки и продвижения главных сил группировки при поддержке огня артиллерии, фронтовой и армейской авиации, расчетов беспилотных летательных аппаратов, а также приданных танковых подразделений", - сообщили в Минобороны РФ.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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