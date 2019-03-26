Военный ледокол поможет спасти Санкт-Петербург от наводнения

Корабли Ленинградской военно-морской базы начали обколку льда для предотвращения зажорных наводнений в Санкт-Петербурге.

- В операции задействованы ледокол "Буран" и рейдовые буксиры, - сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

Резкие перепады температуры вызвали сильные подвижки льда и скопление шуги в бухтах Купеческая, Средняя и Военная. Такие явления способны вызвать зажорное наводнение, при котором уровень воды поднимается на 10 процентов.

Зажорные и заторные наводнения происходят во время ледостава и ледохода при скоплении льда в речных узостях. Они характеризуются большим подъемом уровня воды и значительной продолжительностью.

Ледокол "Буран" также выводит в Балтийское море корабли ВМФ России и - бесплатно, - гражданские суда.

Антон Валагин