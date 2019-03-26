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26.03.2019
Российская газета

Военный ледокол поможет спасти Санкт-Петербург от наводнения

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Источник изображения: rg.ru

Корабли Ленинградской военно-морской базы начали обколку льда для предотвращения зажорных наводнений в Санкт-Петербурге.

- В операции задействованы ледокол "Буран" и рейдовые буксиры, - сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

Резкие перепады температуры вызвали сильные подвижки льда и скопление шуги в бухтах Купеческая, Средняя и Военная. Такие явления способны вызвать зажорное наводнение, при котором уровень воды поднимается на 10 процентов.

Зажорные и заторные наводнения происходят во время ледостава и ледохода при скоплении льда в речных узостях. Они характеризуются большим подъемом уровня воды и значительной продолжительностью.

Ледокол "Буран" также выводит в Балтийское море корабли ВМФ России и - бесплатно, - гражданские суда.


Антон Валагин

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
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1 комментарий
№1
26.03.2019 09:35
Цитата, q
Зажорные и заторные наводнения происходят во время ледостава и ледохода при скоплении льда в речных узостях. Они характеризуются большим подъемом уровня воды и значительной продолжительностью.
Вот для этих самых условий была создана ледокольная платформа на воздушной подушке , толкаемая обычным буксиром или буксиром ледового класса , если толщина льда  от 10-15см до 100см.
На основе эксперимента с эжекцией выхлопных газов обычного турбореактивного двигателя доказали возможность колки льда. Это было в г.Горьком (Ниж.Новгород) , где-то в 80-ых.
Потом ЦКБ "Вымпел" спроектировал платформу "Торос-1" и построили там же ,в Горьком. Один раз , говорят, заторы на р.Оке покололи.  Платформа полужива, можно восстановить.
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