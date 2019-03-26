Военный ледокол поможет спасти Санкт-Петербург от наводнения
Корабли Ленинградской военно-морской базы начали обколку льда для предотвращения зажорных наводнений в Санкт-Петербурге.
- В операции задействованы ледокол "Буран" и рейдовые буксиры, - сообщили в пресс-службе Западного военного округа.
Резкие перепады температуры вызвали сильные подвижки льда и скопление шуги в бухтах Купеческая, Средняя и Военная. Такие явления способны вызвать зажорное наводнение, при котором уровень воды поднимается на 10 процентов.
Зажорные и заторные наводнения происходят во время ледостава и ледохода при скоплении льда в речных узостях. Они характеризуются большим подъемом уровня воды и значительной продолжительностью.
Ледокол "Буран" также выводит в Балтийское море корабли ВМФ России и - бесплатно, - гражданские суда.
Антон Валагин
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
- В новости упоминаются
Зажорные и заторные наводнения происходят во время ледостава и ледохода при скоплении льда в речных узостях. Они характеризуются большим подъемом уровня воды и значительной продолжительностью.Вот для этих самых условий была создана ледокольная платформа на воздушной подушке , толкаемая обычным буксиром или буксиром ледового класса , если толщина льда от 10-15см до 100см.
На основе эксперимента с эжекцией выхлопных газов обычного турбореактивного двигателя доказали возможность колки льда. Это было в г.Горьком (Ниж.Новгород) , где-то в 80-ых.
Потом ЦКБ "Вымпел" спроектировал платформу "Торос-1" и построили там же ,в Горьком. Один раз , говорят, заторы на р.Оке покололи. Платформа полужива, можно восстановить.