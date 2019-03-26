Мотострелковую бригаду ЦВО в Туве до конца года полностью оснастят современным вооружением

ЦАМТО, 25 марта. Комплексная группа ЦВО во главе с командующим войсками округа генерал-полковником Александром Лапиным проинспектировала отдельную горную мотострелковую бригаду, дислоцированную в Республике Тыва.

В ходе работы генерал-полковник Александр Лапин заслушал командование бригады о выполнении плана деятельности до 2020 года, уделив особое внимание своевременному выполнению мероприятий по повышению боевых возможностей формирования, в частности поступлению новых образцов вооружения и военной техники.

"В 2019 году спланирована поставка последних девяти единиц вооружения и военной техники. Таким образом, к концу текущего года мы планируем выйти на 100% оснащение бригады современными образцами вооружения и военной техники", – доложил Александру Лапину командир бригады Рамиль Ибатуллин.

Командующий войсками подчеркнул, что для эксплуатации армейской техники необходимо тщательно подходить к комплектованию бригады военнослужащими по контракту.

"Для доукомплектования бригады военнослужащими по контракту было принято решение развернуть на базе военного комиссариата Республики Тыва постоянного пункта отбора на военную службу по контракту, который уже приступил к работе. Командованию бригады необходимо уделить пристальное внимание качественному отбору на службу по контракту", – подчеркнул генерал-полковник Александр Лапин.

Также комплексная группа командования округа проверила выполнение мероприятий антитеррористической деятельности, боевой подготовки и материально-технического обеспечения бригады.

Формирование мотострелковой бригады в Тыве началось в конце 2014 года. Данное подразделение стало единственным горнострелковым соединением Минобороны РФ, дислоцированным за Уралом. На вооружении бригады состоят бронеавтомобили специального назначения "Тигр-М СпН", самоходные орудия "Нона-СВК", автомобили высокой проходимости "Урал", а также другие образцы вооружения, военной и специальной техники, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.