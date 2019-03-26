Роскосмос сохранит МКС на орбите в случае выхода NASA из проекта

Гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин уточнил, что у РФ есть технологические и технические возможности, чтобы держать станцию на орбите и обеспечить ее и электроэнергией, и воздухом

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Госкорпорация "Роскосмос" сохранит Международную космическую станцию (МКС) на орбите даже в случае выхода из проекта американской стороны. Об этом сообщил журналистам гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Это предложение Роскосмоса. Мы считаем, что мы можем сохранить станцию и после того, как и если американцы примут решение о выходе из этого проекта, за счет других стран и партнеров. У нас есть технологические и технические возможности, чтобы держать станцию на орбите и обеспечить ее полностью и электроэнергией, и воздухом", - сказал Рогозин.

Гендиректор Роскосмоса пояснил, что российский сегмент может присоединять новые модули на базе научно-энергетического модуля (НЭМ), первый вариант которого будет запущен к станции в 2022 году. "В этом есть уникальная возможность у Российской Федерации. Мы можем тиражировать НЭМ. Его конструкция такова, что он может быть домом для других стран - это может быть НЭМ2, НЭМ3, НЭМ4, они могут расти дальше, расширяя международную часть станции. Такое предложение мы сформулировали, нашим новым партнерам предлагаем это сделать", - сказал Рогозин.

Он отметил, что Индия, например, если она будет делать пилотируемый корабль, может заказать себе свой собственный модуль у России на базе НЭМ. "Поэтому глупо с нашей стороны руководствоваться идеей, что в 2025 году станция прекращает работу с учетом того, что ресурс нашего модуля минимум 10 лет, а по факту - больше", - подытожил он.

Сейчас участниками проекта МКС являются 14 стран: Россия, Канада, США, Япония и 10 государств - членов ЕКА (Бельгия, Германия, Дания, Испания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Франция, Швейцария и Швеция). Первоначально планировалось, что эксплуатация станции завершится в 2015 - 2016 годах. Однако 4 ноября 2014 года в Париже на встрече стран - участниц программы срок использования МКС был продлен до 2020 года. Затем они договорились эксплуатировать ее как минимум до 2024 года.