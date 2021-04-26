В NASA не увидели преград для продления работы МКС до 2028 года

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) не видит технических проблем, которые могли бы помешать работе Международной космической станции (МКС) до 2028 года. Об этом 23 апреля пишет Financial Times.

«По техническим параметрам мы считаем, что МКС может функционировать до конца 2028 года. Более того, наш анализ не выявил каких-либо недочетов, которые могли бы помешать станции работать и после 2028 года, хотя, конечно, системы электроснабжения и связи потребуют модернизации», — заявил изданию представитель ведомства.

Ранее, 21 апреля, стало известно, что техническая группа NASA обсудила возможность отстыковки российского сегмента МКС после выхода России из проекта.

В тот же день глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявил, что Россия рассматривает возможность передачи своего сегмента МКС США после 2025 года. Он отметил, что по этому вопросу сейчас ведутся переговоры с NASA.

Кроме того, гендиректор «Роскосмоса» рассказал, что научно-энергетический модуль (НЭМ), который был создан для МКС, будет переработан для использования на новой орбитальной станции России. Рогозин отметил, что РФ приняла решение о самостоятельном строительстве новой орбитальной станции, потому что только так ее можно сделать хорошо.

20 апреля Рогозин заявил, что запуск первого базового модуля для новой российской орбитальной станции должен быть обеспечен в 2025 году.

18 апреля вице-премьер правительства России Юрий Борисов заявил о планах Москвы выйти из проекта МКС с 2025 года и заняться созданием собственной орбитальной станции.

МКС вывели на орбиту в 1998 году, а через два года на станцию заселились первые космонавты. Участниками международного проекта являются 14 стран: Россия, США, Япония, Канада и входящие в Европейское космическое агентство Бельгия, Германия, Дания, Испания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Франция, Швейцария, Швеция. Срок эксплуатации станции истекает в 2024 году. В ноябре стало известно о планах продлить ее работу до 2030 года.