В Главном военно-морском параде на Балтике от Северного флота примут участие ракетный крейсер и две подлодки - командующий

Москва. 25 марта. ИНТЕРФАКС-АВН - В преддверии Главного военно-морского парада, который в этом году пройдет 28 июля, межфлотский переход с Северного флота (СФ) на Балтику совершат ракетный крейсер и два подлодки, в том числе одна атомная, сообщил в понедельник командующий СФ адмирал Николай Евменов.

"Летом в Балтийское море направится отряд боевых кораблей во главе с ракетным крейсером, и, как в предыдущие годы, в его составе будет атомный подводный ракетный крейсер, а также дизель-электрическая подводная лодка", - сказал он в интервью газете "Красная Звезда".

Он напомнил, что "традиционно подводники Северного флота примут участие в Главном военно-морском параде", не уточнив названий крейсера и подводных лодок.

В настоящее время в составе СФ два ракетных крейсера - атомный "Петр Великий" проекта 1144.2 и "Маршал Устинов" проекта 1164, а также три типа атомных подводных ракетных крейсеров - проекта 941 "Дмитрий Донской", проекта 955 "Юрий Долгорукий", проекта 667БДРМ "Верхотурье", "Екатеринбург", "Тула", "Брянск", "Карелия", "Новомосковск".