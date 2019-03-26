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26.03.2019
Военное обозрение

В Афганистане солдаты США гибнут на фоне переговоров Вашингтона с талибами

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В Афганистане убито двое американских военнослужащих. Гибель солдат, а также регулярные нападения на солдат США происходят на фоне мирных переговоров с талибами о выводе воинского контингента Соединенных Штатов из страны.

Источник изображения: Пресс-служба армии США

Оба погибших были приписаны к базе Форт-Карсон (Колорадо). Имена и звания солдат были опубликованы сегодня, хотя погибли они в минувшую пятницу. Ими оказались сержант 1-го класса Уилл Д. Линдсей (33) и специалист Джозеф П. Коллетт (29).

Линдсей был "зеленым беретом" из 2-го батальон 10-й группы спецназа. Коллетт, специалист по обезвреживанию взрывных устройств, проходил службу в артиллерии.

На данный момент подробностей операции, приведшей в итоге к смерти военнослужащих, не приводятся. Известно лишь, что в ходе совместной с афганскими подразделениями миссии, направленной против талибов, погиб также местный спецназовец. Все бойцы в итоге скончались от огнестрельных ран, которые были несовместимы с жизнью. Также афганские официальные лица сообщили, что еще трое военнослужащих были ранены и сейчас находятся в госпитале.

Источник изображения: Пресс-служба армии США

Погибшие военнослужащие. Джозеф П. Коллетт - справа. Уилл Д. Линдсей - слева

Специалистов-саперов из Форт-Карсон часто привлекают к работе с подразделениями спецназа. Технические специалисты являются экспертами по работе с СВУ, которые стали основной причиной жертв среди США в войнах, последовавших вслед за 11 сентября.

Битва за Кундуз идет на фоне ожесточенных боев между афганскими правительственными силами и боевиками Талибана (*запрещён в РФ), в то время как представители США пытаются заключить мирное соглашение, которое может положить конец 17-летней войне, самой продолжительной войне XXI века.

С 2017 года "Зелёные береты" из 10-й группы тренируют и консультируют бойцов афганских коммандос. Форт-Карсон не делал публичных заявлений об участии расквартированных в нем военнослужащих в миссиях за рубежом, и единственными признаками их деятельности стали сообщения о гибели бойцов.

Смерть "зеленого берета" Уилла Линдсея станет первой для 10-й группы с 1 января 2018 года, когда в провинции Нангархар был убит его сослуживец.

Смешанные афгано-американские силы являются частью двусторонней стратегии по прекращению боевых действий, начавшихся после терактов 11 сентября. Участники переговоров встречаются с лидерами движения Талибан в Катаре с целью положить конец конфликту. В то же время американские и афганские войска наносят удары по формированиям талибов, рассчитывая, что подобное давление может принудить последних к уступкам за столом переговоров.

В тоже время, несмотря на взаимодействие вооруженных сил, регулярно случаются инциденты, портящие отношения между двумя государствами. Так, к примеру, в марте, в результате т.н. "дружественного огня" погибли пятеро афганских военных.

В этом году в Афганистане были убиты ещё два американских военных: армейский рейнджер-сержант Кэмерон Меддок и армейский "зеленый берет" сержант 1-го класса Джошуа Бил. Оба были убиты в январе.

В 2018 году 13 военнослужащих США были убиты во время боевых действий в Афганистане. Это небольшое увеличение по сравнению с 11 убитыми в боях в 2017 году.

В настоящее время в Афганистане насчитывается около 14 000 американских военнослужащих. Президент Дональд Трамп сообщил о "значительном прогрессе" в переговорах с талибами о выводе американских войск из Афганистана, и намеревается вывести из страны 7000 солдат в самое ближайшее время. Эта программа вызывает возражения как у афганского правительства, так и у ряда конгрессменов.

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Страны
Афганистан
Катар
США
Персоны
Трамп Дональд
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