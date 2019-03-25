Вашингтон намерен завершить афганскую эпопею

Сенаторы США хотят быстрее вернуть американских солдат домой

Индия, являющаяся одним из ключевых игроков в процессе установления мира в Афганистане, не поддерживает вывод американских войск из этой страны. Так, индийские СМИ сообщили 18 марта с.г., что заместитель министра иностранных дел Индии Виджай Гокхале в ходе встречи со спецпосланником США по мирному урегулированию в Афганистане Залмаем Халилзадом заявил, что Дели выступает против вывода американских войск из Афганистана до появления там законно избранного и стабильного правительства, способного к управлению государством. Замминистра высказался о необходимости предоставления гарантий того, что территория Афганистана не будет использована какими-либо группировками для подготовки боевиков и планирования террористических атак. Индия проводит политику отказа от взаимодействия с движением "Талибан" (террористическая организация, запрещена в РФ), настаивая на необходимости сформировать в стране законно избранное афганское правительство.

Но, как сообщают зарубежные СМИ, США и представители "Талибана", несмотря на все возражения, уже в какой-то мере договорились о выводе американских войск из Афганистана. Таким решением закончился пятый раунд переговоров, проходивших в столице Катара. "Только что закончился марафонский раунд переговоров с "Талибаном" в Дохе. Условия для заключения мира улучшились. Совершенно очевидно, что все стороны хотят положить конец войне. Несмотря на все взлеты и падения, мы продолжали идти по этому пути и добились важных положительных результатов". Такую запись в Twitter 12 марта сделал Халилзад. Последний этап переговоров дипломат недаром назвал марафонским. Обе стороны активно стремились к завершению этого процесса в кратчайшие сроки.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ СЕНАТОРОВ

В начале марта, за несколько дней до завершения очередного этапа переговоров с талибами, сенаторы Рэнд Пол, республиканец от Кентукки, и Том Юдолл, демократ от Нью-Мексико, внесли в Конгресс законопроект под названием "Американские силы возвращаются домой после благородной службы". Проект этого закона направлен на прекращение военных действий с участием ВС США в Афганистане. Если закон будет принят, Вашингтон объявит о своей победе и Пентагон должен будет в течение 45 дней разработать план вывода всех американских войск с афганской территории. Принятие нового закона даст возможность США завершить военную операцию, продолжающуюся в Афганистане с декабря 2001 года. Заметим, что за более чем 17 лет пребывания войск США и их союзников обстановка в области безопасности в стране не улучшилась.

Все факты указывают на то, что Соединенные Штаты действительно хотят как можно скорее завершить эту весьма дорогостоящую войну, обошедшуюся более чем в 2 трлн долл. Причем, как указывают многие американские и международные эксперты, войну в Афганистане, в которой погибло более 2,3 тыс. американских военнослужащих, США проиграли. Это мнение поддерживается большей частью военно-политической элиты Америки.

Но в данном вопросе, учитывая современную внутриполитическую ситуацию в США, интересы Конгресса и Белого дома совершенно совпадают. В случае успешного вывода войск из Афганистана президент США Дональд Трамп сможет объявить американцам, что такой исход действий является исключительно его заслугой. А законодатели не только прекратят крайне нежелательную войну и вернут американских солдат на родину, но и аннулируют разрешение на применение военной силы против террористов от 2001 года, которое Конгресс предоставил президенту после терактов 11 сентября. Данное разрешение, критикуемое многими законодателями, до сих пор используется вашингтонской администрацией для обхода Конгресса при проведении военных операций против террористических группировок.

Один из авторов проекта закона Рэнд Пол заявил, что "настало время объявить о победе, которой мы добились давным-давно", вернуть американских военнослужащих домой и "в первую очередь учитывать потребности Америки".

За время пребывания в Афганистане Белому дому так и не удалось добиться установления контроля афганского правительства над всей территорией страны. Нынешний президент Афганистана Ашраф Гани находится у власти только благодаря поддержке и защите США. Поэтому крайне велика вероятность того, что после полного вывода американских войск с афганской территории и ухода оттуда всех иностранных воинских подразделений, на чем категорически настаивают лидеры талибов, гражданская война в Афганистане может обрести еще более жестокий характер.

В предложенном Конгрессу законопроекте указывается, что вывод американских войск из Афганистана заложит "основу для политического примирения, которое будет осуществляться самими афганцами". Однако сегодня, несмотря на все усилия международных посредников по решению этой проблемы, перспективы внутриафганского урегулирования выглядят весьма слабо. Как заявил после состоявшихся 22 февраля с.г. в Анкаре переговоров со спецпредставителем США по Афганистану Залмаем Халилзадом спецпредставитель президента РФ по Афганистану директор Второго департамента Азии МИДа Замир Кабулов, необходимо дать афганцам договориться. Кабулов отметил, что прийти к определенному соглашению необходимо "не только нынешнему правительству, но и всем остальным политикам и талибам, самим по-афгански договориться". "Это, с нашей точки зрения, может показаться несовершенным результатом, но это не имеет никакого значения, потому что даже несовершенный результат таких договоренностей приведет к миру, а это главная цель. Это и будет афганским решением", – заявил директор. Он также добавил, что "Афганистану еще понадобится помощь в течение как минимум нескольких лет".

Внесение в Конгресс законопроекта об окончании войны в Афганистане выглядит весьма оптимистично только на первый взгляд, так как на переговорах американцев с представителями лидеров талибов не достигнуто каких-либо даже самых небольших положительных результатов. Как недавно заявил официальный представитель талибов Забиулла Муджахид, переговоры "продвигаются шаг за шагом". "Поскольку тема обсуждений чрезвычайно важна и деликатна, прогресс достигается с такой же осторожностью и бдительностью", – сказал он.

Правда, определенные надежды на позитивное развитие событий вселяет сам факт продолжения переговорного процесса. 25–26 марта в Дохе должна состояться Вторая межафганская конференция, в которой примут участие и представители талибов. Первая такая конференция была проведена в Москве 5–6 февраля с.г.

В то же время многие эксперты по Афганистану опасаются, что ожидания положительного исхода текущих переговоров о прекращении войны не оправдаются. На днях представитель Госдепартамента Роберт Палладино так разъяснил журналистам слова госсекретаря Майкла Помпео о "террористах-талибах", с которыми приходится договариваться Белому дому: "Слова госсекретаря говорят сами за себя, и я не собираюсь выходить за их рамки".

НЕЖЕЛАТЕЛЬНОЕ БУДУЩЕЕ

В конце января с.г. корпорация RAND опубликовала доклад, в котором ее специалисты предсказывают: за выводом подразделений ВС США из Афганистана оттуда уйдут и войска НАТО, что приведет к ослаблению правительства в Кабуле, усилению "Талибана" и обострению гражданской войны в этой стране.

Эксперты RAND утверждают, что вывод войск США из Афганистана может иметь весьма серьезные последствия для Вашингтона. Прежде всего страну покинут коалиционные силы стран блока НАТО и партнеры Америки, принимающие участие в этой войне. Как указывают составители доклада, помимо американских войск в Афганистане находятся 9 тыс. солдат из 38 стран. Специалисты бундесвера занимаются подготовкой солдат правительственной армии на севере страны, военные из Италии – на западе, а турецкие военные – в Кабуле. Большинство стран НАТО отправили подразделения своих ВС в Афганистан из солидарности с США. Поэтому, как полагают аналитики RAND, они вслед за Америкой тоже покинут эту страну. Уход из Афганистана военных инструкторов НАТО лишит правительственную армию профессиональной подготовки, указывают эксперты.

Кабул тоже столкнется с большими трудностями различного характера. До предела сократится и внешняя экономическая поддержка афганскому правительству. Уход американских военных из Афганистана приведет к существенному сокращению финансовой помощи, выделяемой правительству страны, утверждают аналитики корпорации. По их мнению, после вывода американских войск стратегическое значение Афганистана в глазах США существенно снизится, поэтому и отправка туда масштабной финансовой и другой материальной помощи потеряет для Вашингтона всякий смысл.

В 2017 году на военные и гражданские программы в Афганистане США потратили около 50 млрд долл. Кроме того, отмечают эксперты RAND, снабжение Кабула потребует пребывания на территории Афганистана американских специалистов, в частности, для оформления поставок и для контроля над тем, чтобы выделяемые ресурсы не были растрачены впустую из-за свирепствующей в стране коррупции. Как констатируют авторы доклада, ни одно государство в мире не способно возложить на себя финансовое бремя помощи афганским властям, которое до сих пор несли на себе США.

Афганское правительство ослабнет и потеряет значительную часть своих административных функций. А влияние региональных групп может значительно возрасти. Авторы доклада отмечают, что средства иностранных доноров составляют 50% бюджета Афганистана и покрывают 90% расходов на деятельность полиции и ВС страны. Все это означает, что в случае сокращения поддержки США правительство президента Ашрафа Гани может потерять свою устойчивость и будет не в состоянии управлять страной.

Возрастет нестабильность и внутри официальной власти, подчеркивают авторы документа. Нынешнее правительство представляет собой коалицию пуштунов, таджиков, узбеков и хазарейцев, которая была сформирована при посредничестве США в 2014 году. Без американского влияния эта структура может распасться, вероятно, еще до следующих президентских выборов, которые должны пройти в июле 2019 года. А региональные группировки, включая "Талибан", напротив, могут усилить свое влияние в большинстве провинций Афганистана, и гражданская война в стране только усилится.

Главным направлением стратегии США в Афганистане является давление на "Талибан". Вашингтон стремится вынудить членов движения вступить в переговоры с властями в Кабуле и стать частью официального политического процесса. Однако вывод американских войск лишит "Талибан" стимулов вести мирный диалог, движение, считают специалисты корпорации, попытается захватить власть силовым путем. Конкуренцию "Талибану" составят другие внутриполитические группировки, что приведет к новому обострению гражданского конфликта в стране, как это происходило в 1979–2002 годах, утверждают эксперты. Такое состояние дел приведет к резкому росту потока беженцев из страны.

Если центральная власть в Афганистане ослабнет и там снова воцарится хаос, то этим могут воспользоваться различные террористические группировки, которые смогут вновь привлекать сторонников из числа афганцев и даже получить контроль над значительной частью территории страны. При этом в докладе приводится заявление председателя Комитета начальников штабов ВС США генерала Джозефа Данфорда, предупредившего о рисках повторения в США теракта, сравнимого по масштабу с атакой 11 сентября, если террористы вернут себе былое влияние в Афганистане.

Директор Центра изучения современного Афганистана Омар Нессар в одной из бесед с журналистами отметил, что российская позиция по вопросу американского присутствия в Афганистане весьма двояка, Москва не хочет долгосрочного пребывания США в Афганистане. Вместе с тем, продолжил Нессар, Россия в целом надеется на успех миссии США в Афганистане и разделяет ее цели. "В итоге Москва стоит на довольно наивной, но в целом понятной позиции: Америка должна навести в Афганистане порядок, а потом просто уйти", – резюмировал он.

При этом очевидно, что форсированный вывод войск США из Афганистана создаст неопределенность и, весьма вероятно, приведет к новому витку гражданской войны и внутриполитического кризиса в стране, полагает Нессар. В таких условиях Москва вряд ли станет брать на себя ответственность и резко наращивать помощь одной из сторон конфликта, однако попытается создать буферные зоны на севере Афганистана, чтобы не дать кризису разрастись за пределы Афганистана. Главными же игроками в Афганистане после ухода США, полагает директор, станут Иран и Пакистан, чье руководство будет определять ход и исход ситуации в стране.

Владимир Иванов

Обозреватель "Независимого военного обозрения"