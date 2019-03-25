Су-35 и МиГ-35 не оказалось в "шорт-листе" предпочтений ВВС Индии

Индийское издание The Print публикует материал, в котором утверждается, что Нью-Дели находится на финальном этапе выбора боевых самолётов иностранного производства для нужд своих военно-воздушных сил. Речь идёт о заключении будущего контракта на 114 истребителей.

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Если верить этому изданию, то главное военное ведомство Индии определило тройку лидеров из числа компаний, которые изначально подавали заявки на возможное заключение контракта. В тройке лидеров, по заявлениям, опубликованным в The Print, такие иностранные компании как французская Dassault Aviation, американская корпорация Boeing и шведская SAAB.

Отмечено, что в тройке лидеров нет двух российских компаний – МиГ и "Сухой", а также американской Lockheed Martin c её F-16.

Из материала:

Предпочтение отдано трём вариантам боевых самолётов: Rafale Dassault, F/A-18 Boeing и Saab Gripen. ВВС Индии доработали требования к качеству истребителей и их функциональным возможностям, и теперь ожидают окончательного решения от министерства обороны.

Предполагается, что итоговый вариант контракта будет представлен в конце года, а во втором квартале 2019-го появится официальный документ, который конкретизирует требования к импортёрам.

В том же издании заявлено, что у тех, кто назвал лидерами гонки Rafale Dassault, F/A-18 Boeing и Saab Gripen, немало оппонентов. В частности, заявлено, что французские истребители чрезвычайно дороги в обслуживании. При этом приводится пример того, что ВВС Индии уже отказывались от приобретения изначально заявленного числа таких самолётов. А изначальное число – 126. Вместо это сошлись на варианте в 36 Rafale.

Критики покупку истребителя шведского производства отмечает, что такой покупкой может быть поставлено под вопрос производство индийских Tejas.

Отмечается, что в этой связи американские F/A-18 выглядят предпочтительнее, но проблема в том, что Индии не нужны 114 палубных истребителей-бомбардировщиков.

В этой связи внимание обращено на МиГ-35 и Су-35. Отмечено, что этих самолётов пока нет в "шорт-листе" лидеров, так как "рассматриваются проблемы в обслуживании", несмотря на то, что российские самолёты дешевле западных. При этом добавлено следующее: российских истребителей в списке лидеров ВВС Индии на данный момент нет, "но это не значит, что какое-то количество этих боевых машин не будет закуплено".

Если суммировать всё сказанное в индийской прессе, то получается, что Индия вновь собирается сделать попытку купить сразу несколько моделей самолётов, окончательно не решив, для каких целей их использовать и как уложить это использование в уже имеющуюся логистику.