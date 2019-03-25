Роскосмос планирует с 2023 года выпускать не менее восьми ракет "Ангара-А5" в год

Глава госкорпорации добавил, что запуски будут совершаться с космодрома Восточный

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Производство ракет тяжелого класса "Ангара-А5" должно достигнуть уровня не менее восьми в год начиная с 2023 года, сообщил в пятницу в эфире "Россия-24" глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Разворачиваем производство как в Омске, так и экспериментальный завод в Москве с тем, чтобы в 2023 году начать серийное производство этой ракеты и не менее восьми тяжелых ракет в год", - сказал он, добавив, что запуски будут совершаться с космодрома Восточный.

По словам Рогозина, в настоящее время Роскосмос активно занимается тем, чтобы вывести "Ангару" на испытания. "В конце этого года мы повторяем испытания тяжелой ракеты "Ангара-А5", - сообщил глава корпорации.

"Ангара" - семейство российских ракет космического назначения нового поколения. Состоит из ракет-носителей легкого, среднего и тяжелого классов грузоподъемностью до 37,5 т. Производственная программа предполагает выпуск до 44 универсальных ракетных модулей, которые в рамках модульной конструкции будут складываться либо как "Ангара" легкого класса, либо тяжелая "Ангара".