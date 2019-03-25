Эксперты объяснили лидерство крейсеров ВМФ России в рейтинге самых опасных кораблей мира

"Перспективное оснащение российских крейсеров противокорабельными ракетами типа "Циркон" сделало наши корабли самыми опасными в мире", – заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков, комментируя попадание российских кораблей в список самых опасных в мире.

"Никакой эсминец и даже новейшие крейсеры – ни американские, ни английские, ни французские – не сравнимы с российскими крейсерами "Петр Великий" и "Адмирал Нахимов" по качеству, вооружению, выполняемым задачам", – заявил газете ВЗГЛЯД капитан первого ранга запаса, председатель Общероссийского движения поддержки флота Михаил Ненашев.

Эксперт рассказал, что на этих российских крейсерах находятся все основные виды вооружения для ведения морского боя: противовоздушные комплексы C-300, ближнее вооружение, а в преспективе гиперзвуковые ракеты "Циркон". С помощью этих крейсеров можно сбивать ракеты на малой баллистической высоте. "Петр Великий" способен один выигрывать морские сражения при наличии подготовленного экипажа", – утверждает Ненашев.

Крейсер, оснащенный ракетами типа "Циркон", способен "влегкую" уничтожить авианосное ударное соединение противника, считает вице-президент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук, капитан первого ранга Константин Сивков.

Ненашев в свою очередь пояснил, что "крейсеры несут на борту такое вооружение, которое позволяет выполнять задачи за целую группу кораблей". На борту находится комплекс с крылатыми ракетами дальней стрельбы, эти ракеты могут иметь как обычные, так и атомные боеголовки. Ненашев подчеркнул, что такой корабль стреляет только по крупным целям: может уничтожать авианосцы и целые военно-морские базы, которые находятся на берегу.

Говоря о вооружении, надо отметить комплекс "Гранит", скорость ракеты два маха. Способ нанесения удара таков, что ракета, которая вылетает с крейсера, выполняет роль наводчика для остальных ракет. Если эту ракету сбивают, то вместо нее другая из стаи занимает ее позиции. "Поэтому цели будут обязательно поражены, даже если противник будет с серьезной противоракетной защитой", – резюмировал военный эксперт.

Объясняя причину отсутствия в списке нашумевших новейших американских эсминцев типа "Зумвольт", Константин Сивков назвал его "бестолковым кораблем". По словам эксперта, более старые эсминцы типа "Арли Берк" имеют 96 ячеек для применения оружия, а "Зумвольты" только 80 – "поэтому они и перестали его разрабатывать". Сивков считает, что попадание в рейтинг "Арли Берка", а не "Зумвольта" – это публичное признание провала этого корабля.

Ненашев считает, что еще неизвестно, чего ожидать от "Зумвольта", потому что он так по-настоящему и не вошел в состав флота. "Он вооружен уникальными видами оружия, но реальную проверку не прошел. Лет через пять мы сможем его оценивать".

Капитан первого ранга запаса Михаил Ненашев оценил рейтинг так: "У японцев эффективные корабли, китайский разработан фактически нами или на основе нашего, поэтому с "Петром Великим" сравнивать ни один корабль нельзя".

Как стало известно ранее, российские атомные ракетные крейсеры проекта "Орлан" возглавили рейтинг самых опасных кораблей на планете американского журнала The National Interest. "Орлан" представляет собой серию из четырех крейсеров. Корабли "Петр Великий" и "Адмирал Нахимов" все еще находятся на вооружении. Также в список попали корабли США, Японии и Китая.

Также ранее стало известно, что боевой состав Черноморского флота пополнят 13 новых кораблей и судов, часть которых будут оборудованы ракетами "Калибр". Модернизация Черноморского флота началась еще в 2014 году. С тех пор флот усилили новыми образцами военной техники, сейчас перевооружение продолжается.

Людмила Суркова