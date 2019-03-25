Испытания российских ракет "Кинжал" встревожили разведку США

Американский телеканал CNBC со ссылкой на источники в разведке США сообщил, что в России на полигон перебросили почти 20 ракет "Кинжал" для испытаний. Об этом сообщает ТАСС.

По данным иностранного телеканала, испытания ракет начались, и это означает, что в Минобороны России "данную программу считают приоритетной".

CNBC цитирует слова одного из источников, на который он ссылается: "Россияне в целом определились с тем, что конструкция ракет их удовлетворяет, и сейчас сосредоточат внимание на их доводке путем испытаний".

По данным разведки США, на которую ссылается телеканал, в России уже трижды проводились испытания комплексов "Кинжал". Так, в июле 2018 года ракета "успешно поразила учебную цель на расстоянии 804,6 километра". Кроме того, "Кинжалы" якобы были запущены 12 раз с истребителей МиГ-31. Сейчас эти новейшие гиперзвуковые ракеты готовятся к установке на стратегических бомбардировщиках. По данным CNBC, этот комплекс планируется принять на вооружение к 2020 году.

В феврале этого года министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что МиГ-31, оснащенные ракетами "Кинжал", выполнили 380 полетов над акваториями Черного и Каспийского морей. В том числе гиперзвуковые ракеты прошли испытания в сложных метеоусловиях, поразив учебную цель размером с легковой автомобиль на расстоянии 1000 километров.

Известно, что с конца 2017 года специальная авиаэскадрилья, оснащенная ракетными комплексами "Кинжал", начала нести дежурство в Южном военном округе, а ее самолеты регулярно патрулируют небо над акваториями Черного и Каспийского морей.

Справка "РГ"

Гиперзвуковые ракеты "Кинжал" являются авиационным вариантом комплекса "Искандер" и могут поражать как наземные объекты, так и корабли, в том числе авианосцы и крейсеры. Дальность полета ракеты составляет три тысячи километров, масса боевой части - 500 килограммов. Главным преимуществом комплекса является гиперзвуковая скорость в 10 махов, то есть почти в 10 скоростей звука. По официальным данным, скорость звука составляет 1224 километра в час, или 340 метров в секунду. Таким образом, "Кинжал" летит со скоростью 12 240 километров в час и поражает цель всего через несколько мгновений после старта.

Юрий Гень