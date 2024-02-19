Реактивное развитие: как модернизируют «Искандеры» и «Кинжалы»

Разработчики могут повысить дальность и мощность ракет, их возможность преодолевать ПРО

Ракетные комплексы «Искандер» и «Кинжал» необходимо доработать с учетом опыта их применения в СВО — об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу, посещая на днях корпорацию «Конструкторское бюро машиностроения» в Коломне. Военный эксперт Дмитрий Корнев специально для «Известий» объяснил возможные направления совершенствования этого оружия: как можно улучшить его летные характеристики, изменить боевое оснащение, придать новые возможности для преодоления ими противоракетной обороны и расширить линейку самолетов-носителей для размещения этих ракет.

История развития комплексов

Оперативно-тактический — с дальностью действия от 150 до 500 км — ракетный комплекс Сухопутных войск 9К720 «Искандер-М» принят на вооружение в 2006 году. В 2010–2011 годах началось массовое перевооружение на эти системы всех ракетных бригад российской армии. Фактически к 2020 году оно было завершено.

«Искандер-М» несет два типа совершенно разных по своим возможностям ракет — баллистическую 9М723 и крылатую 9М728. Они имеют совершенно разный внешний вид, характеристики и применяются по разного рода целям. И каждая является одной из лучших в своем классе. Объединяет их дальность действия до 500 км и общий комплекс 9К720.

Авиационный ракетный комплекс «Кинжал» применяется самолетами-носителями Дальней авиации ВКС России МиГ-31И и МиГ-31К. В его состав входит гиперзвуковая аэробаллистическая ракета, созданная на базе и с использованием технологических решений 9М723 «Искандер-М».

Истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой аэробаллистической ракетой комплекса «Кинжал» Источник изображения: Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

Дальность действия гиперзвуковой ракеты — до 2000 км, что с учетом боевого радиуса действия носителей позволяет поражать любые цели на европейском континенте в считанные минуты. Максимальная скорость полета достигает 10 скоростей звука, что пока рекорд для авиационных ракетных комплексов.

Впервые о существовании «Кинжала» публично сообщил президент России Владимир Путин 1 марта 2018 года. Тогда он заявил, что комплекс приступил к опытно-боевому дежурству на одном из аэродромов Южного военного округа с 1 декабря 2017 года. Сегодня в составе ВКС России уже более двух эскадрилий самолетов-носителей ракет «Кинжал».

Оба комплекса активно применяются в специальной военной операции на Украине. Гиперзвуковой «Кинжал» и баллистические ракеты 9М723 «Искандер-М» используются по важнейшим защищенным целям — штабам, складам, системам противовоздушной обороны, производственным объектам украинского ВПК. Крылатые ракеты 9М728 применяются по расположениям техники и транспортным узлам, по авиабазам и пунктам расположения ВСУ.

Особенность баллистических и аэробаллистических ракет в том, что современными средствами ПВО их перехват не гарантируется. Следовательно, сегодня это почти неотразимое высокоточное оружие с минимальным временем реакции — от получения приказа до поражения целей могут пройти считаные минуты.

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк Источник изображения: iz.ru

Увеличение дальности

Как могут развиваться и совершенствоваться такого типа ракеты, которые сегодня и так считаются одними из лучших в мире? Направлений несколько: улучшение летных характеристик, изменение боевого оснащения, новые носители и новые возможности для преодоления противоракетной обороны.

Дальность действия «Искандеров» привязывалась к действовавшему ранее Договору об ограничении ракет малой и средней дальности. Этим документом для ракет наземного базирования устанавливался максимальный рубеж в 500 км. Технически же, с учетом последних достижений в области смесевых твердых топлив, в габариты 9М723 можно поставить новый двигатель, который обеспечит наземному варианту ракеты дальность действия в 1000 км. С сохранением массы боевой части не менее 500 кг. Вполне вероятно, что работы в этом направлении уже ведутся.

Повышение мощности

Ракеты 9М723 и «Кинжал» оснащаются несколькими типами боевых частей. Проникающая фугасная предназначена для уничтожения укрепленных и защищенных целей. Она способна пробивать бетонные перекрытия и поражать цели под толщей грунта. Обычная осколочно-фугасная боевая часть унаследована от тактических ракет «Точка» и имеет массу 482 кг, обладает площадью поражения на открытой местности в 1–2 га. Она подходит для поражения техники и инфраструктуры на открытой местности. Кассетные несут 54 боевых элемента, которые разбрасываются на высоте от 900 до 1400 м и взрываются на высоте около 10 м, площадь поражения — сотни квадратных метров.

Практический учебно-боевой пуск гиперзвуковой аэробаллистической ракеты комплекса «Кинжал» Источник изображения: Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

Но развиваться есть куда — для применения в неядерном конфликте для ракет типа «Искандер» и «Кинжал» может быть создана более тяжелая боевая часть повышенной мощности. Она будет весить не 480 кг, а, допустим, 800 кг или даже больше. Дальность действия такой более тяжелой ракеты с новым двигателем составит те же 500 км (в случае с наземной), но мощность взрыва вырастет в два раза. Это вполне логичная модернизация.

Новые носители

Одно из направлений развития комплекса «Кинжал», уже озвученное публично, — размещение ракет на более широкой номенклатуре самолетов-носителей. Такими могли бы стать самолеты Дальней авиации Ту-22М3М и Ту-160М. Это позволило бы наносить более массированные удары с выходом гиперзвуковых ракет на цели одновременно и с разных направлений.

Отражать такие удары современным западным средствам ПВО будет крайне сложно. Поэтому они могут применяться, например, для уничтожения собственно систем противовоздушной обороны. При этом размещать «Кинжалы» на менее скоростных носителях технически можно, но это будет приводить к снижению дальности действия — такие работы, вероятно, не имеют смысла, пока в Дальней авиации нет дефицита в носителях.

Преодоление ПРО

Любую современную ракету можно сбить. Вычислительные системы комплексов ПВО позволяют рассчитать траекторию движения даже гиперзвуковых ракет. Если они двигаются прямолинейно и не маневрируют, то их можно поразить, добившись пересечения с ними противоракет в рассчитанной заранее точке траектории. Так и работает ПРО.

Проблемы начинаются, когда ракета-цель начинает маневрировать. Такие возможности есть и у 9М723 комплекса «Искандер-М», и у гиперзвукового «Кинжала». Но в придачу ко всему, эти ракеты могут применять еще и ловушки для отвлечения внимания противоракет и всей системы ПВО. Эта технология уже используется, но ее можно развивать.

Загрузка пусковой установки крылатыми ракетами из транспортно-заряжающей машины в ходе учений электронных пусков оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М» Источник изображения: Фото: РИА Новости/Виталий Невар

Кроме того, можно создать умную систему наведения группы ракет, когда часть из них будет поражать только что обнаруженные системы ПВО, а остальные будут работать по основным целям. Такие наработки еще с 1980-х годов используются в алгоритмах наведения противокорабельных ракет — тех самых, которые называют «убийцами авианосцев». По такому же принципу группы «Искандеров» и «Кинжалов» могут стаей атаковывать сложные цели с системой обороны. Современный уровень развития технологий позволяет дать ракетам возможность такой атаки, и ее не сможет отразить ни одна современная система ПРО.

Конечно, возможно создание и новых типов ядерных боеголовок, и более универсальных ракетных комплексов, в которых будут не только баллистические и крылатые, но еще и, например, ракеты большой дальности для поражения воздушных или космических целей. Сегодня это, наверное, выглядит почти фантастикой, но уже завтра она может стать реальностью.

Дмитрий Корнев