Российские "ракетные поезда" могут стать ответом на выход США из ДРСМД

Когда наш Президент сказал: "с нашей стороны ответ будет мгновенным, хочу об этом сказать и предупредить, мгновенным и зеркальным", имея в виду ответные шаги России на выход США из договора РСМД - он был уже в курсе тех разработок, старт которых приведет к восстановлению ядерно-ракетного баланса между Россией и США.

В СМИ уже много раз обсуждалась техническая тема российского ответа - речь шла о крылатых ракетах наземного базирования, разработанных на основе ракет "Калибр", а также о гиперзвуковых ракетах средней дальности на основе известного комплекса "Искандер-М" и остановленного ДРСМД проекта РСД-10-3 "Пионер-3".

Как известно, успехи СССР в ракетных технологиях сподвигли США навязать в 1987 году Генсеку КПСС Михаилу Горбачеву договор об их ограничениях. Помимо них не нравился Вашингтону и баллистический ракетный железнодорожный комплекс "Молодец" (БРЖК, по классификации НАТО - "Скальпель"), принятый на вооружение 28 ноября 1987 года. Потому что стратегические ракеты с ядерными боеголовками "катающиеся" по железной дороге попробуй найди, а если и найдешь - то попробуй помешать их запуску. Всего на территории РСФСР и УССР к концу 1989 года было развернуто 56 пусковых установок (три ракетных дивизии).

Вторая причина "нелюбви" к нашим БРЖК оказалась чисто техническая. Дело в том, что у самих США уже тогда специалистам были понятны проблемы с разработкой современных МБР, да и вообще с некоторыми военными разработками. Например, создание аналога "Молодца" специалисты из из Boeing, Martin Marietta, Westinghouse Marine Division и St. Louis Refrigerator Car Company так и не смогли довести до конца.

Проект Peacekeeper Rail Garrison с боекомплектом из двух ракет LGM-118A Peacekeeper мог атаковать стратегические объекты на дальности до 14 000 километров десятью боевыми блоками мощностью от 300 до 475 килотонн. В 1990 году был построен опытный образец БРЖК Peacekeeper, испытания которого шли вплоть до конца 1991 года, но последующий распад "главного врага" США - СССР - способствовал изменению взглядов руководства Пентагона на проект. Проект был остановлен. Другой же проект Mobile Minuteman был закрыт по причине дороговизны и сложности строительства БЖРК.

Развал СССР напрямую сказался на судьбе БРЖК "Молодец". Во-первых, ракеты 15Ж61, которые использовал "Молодец", выпускались на Павлоградском механическом заводе (ПО "Южмаш"), который остался на территории Украины. Во-вторых, с 1992 года БРЖК стоявшие на боевом дежурстве на Украине были с него сняты и отправлены на утилизацию. В-третьих, два договора СНВ-I, подписанный Горбачевым, и СНВ-2, подписанный Ельциным, в период 1993-2002 годов вначале ограничили его передвижение по территории России, а потом завершили его боевое дежурство.

Несмотря на преимущества, БРЖК "Молодец" имел свои недостатки - например, все же был заметен, так как из-за веса ракет (пусковая установка с ракетой 15Ж61 весила почти 100 тонн) состав тянули сразу три тепловоза, а вагоны с пусковыми установками имели дополнительные оси, так что с обычным рефрижераторным составом его спутать было сложно. К тому же к 2003 году системы управления и навигации БРЖК стали устаревать.

Поэтому было принято решение не пытаться восстановить проект "Молодец", а сразу разработать современный вариант - "Баргузин". Впервые о возврате к теме железнодорожных ракетных поездов заявил заместитель командующего РВСН генерал-лейтенант Владимир Гагарин в 2009 году. Затем в 2011 году командующий РВСН генерал-лейтенант Сергей Каракаев подтвердил эту информацию, а в 2013 году заместитель министра обороны Юрий Борисов заявил о начале опытно-конструкторских работ по созданию БРЖК нового поколения, который вскоре и получил название "Баргузин".

Согласно тактико-технических требований, выданных Министерством обороны Московскому институту теплотехники, новый БРЖК должен был иметь в своем составе вагоны, неотличимые от стандартных вагонов-рефрижераторов не только по габаритам, но и по весовым показателям. Дело в том, что для обеспечения боевого дежурства БРЖК "Молодец" железнодорожникам пришлось провести мероприятия по укреплению железнодорожных путей, а это влетело в большую копеечку. Поэтому новый пусковой комплекс с ракетой должен был вписаться в заданные параметры, чтобы не проводить дополнительные затратные мероприятия. Следовательно, необходимо было решить главный вопрос - подобрать соответствующую ракету.

Эскизный проект и документацию подготовили к 2014 году, а первые бросковые испытания были проведены в 2016 году. В качестве ракеты была выбрана РС-24 с весом 49 тонн (ракета РС-26/24 "Ярс-М" - дальность стрельбы 6000-11 000 км, 4 боеголовки + 4 ложных, мощность заряда до 300 кт), что позволяло создать пусковой комплекс на базе стандартного грузового вагона с грузоподъемностью 66-68 тонн. Таким образом новый БРЖК не только был легче, но и стал действительно неотличим для всех видов воздушной и космической разведки вероятного противника.

Ракета РС-24 имеет всего 4 боеголовки против 10 боеголовок ракеты 15Ж61, но при этом "Баргузин" имеет вдвое больше пусковых установок, а боеголовки РС-24 способны преодолевать существующие и перспективные системы ПРО. Так что можно считать БРЖК "Баргузин" еще одним гиперзвуковым ответом "безбашенным" стратегам из НАТО и США.

Почему же США так настаивали на уничтожении "Молодцев" и теперь очень недовольны "Баргузином"? Все дело в концепции войны: если Россия всегда играет от обороны (ответно-встречный удар), то военная доктрина США всегда атакующая (превентивный обезоруживающий удар). Поэтому против такой атакующей стратегии "ракетные поезда" - очень хорошее "противоядие", поскольку их не получится уничтожить точным ударом, а в ответ на агрессию "Ярсы" прилетят точно по адресу агрессора. В настоящее время работы по БРЖК "Баргузин" были приостановлены, но выход США из договора РСМД может дать этому проекту зеленый свет - и тогда по железным дорогам России поедут "ракетные поезда".

Алексей Леонков (военный эксперт журнала "Арсенал Отечества")