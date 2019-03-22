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22.03.2019
Российская газета

Эффектные испытания БМПТ сняли на видео

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Источник изображения: rg.ru

Испытания боевой машины поддержки танков "Терминатор" показали на видео. Ролик опубликован на официальной странице УВЗ.

Пользователи интернета могут за 25 секунд увидеть, как тяжелая бронемашина, выполненная на базе шасси танка Т-72, легко преодолевает косогоры и бездорожье, а также кружится на одном месте.

Напомним, что "Терминатор" способен эффективно бороться с танками, БМП и другими бронированными целями противника, а также уничтожать огневые сооружения. Для этого он вооружен четырьмя сверхзвуковыми ракетами "Атака-Т". Два 30-миллиметровых автоматических орудия и спаренный с пушками 7,62-миллиметровый пулемет могут "выкашивать" живую силу противника, уничтожать гранатометчиков и противотанковые комплексы.



Масса БМПТ - 44 тонны, экипаж - пять человек. Максимальная скорость по шоссе - 65 километров в час. Запас хода - до 550 километров. "Терминатор" может преодолевать рвы шириной до 2,8 метра и стенки высотой до 85 сантиметров.

В 2017 году БМПТ прошли испытания в Сирии, где показали хорошие результаты.


Николай Грищенко

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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Страны
Сирия
Продукция
БМПТ Рамка-99
Т-72
Компании
Уралвагонзавод
Проекты
ИТ
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