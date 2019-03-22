Эффектные испытания БМПТ сняли на видео
Испытания боевой машины поддержки танков "Терминатор" показали на видео. Ролик опубликован на официальной странице УВЗ.
Пользователи интернета могут за 25 секунд увидеть, как тяжелая бронемашина, выполненная на базе шасси танка Т-72, легко преодолевает косогоры и бездорожье, а также кружится на одном месте.
Напомним, что "Терминатор" способен эффективно бороться с танками, БМП и другими бронированными целями противника, а также уничтожать огневые сооружения. Для этого он вооружен четырьмя сверхзвуковыми ракетами "Атака-Т". Два 30-миллиметровых автоматических орудия и спаренный с пушками 7,62-миллиметровый пулемет могут "выкашивать" живую силу противника, уничтожать гранатометчиков и противотанковые комплексы.
Масса БМПТ - 44 тонны, экипаж - пять человек. Максимальная скорость по шоссе - 65 километров в час. Запас хода - до 550 километров. "Терминатор" может преодолевать рвы шириной до 2,8 метра и стенки высотой до 85 сантиметров.
В 2017 году БМПТ прошли испытания в Сирии, где показали хорошие результаты.
Николай Грищенко
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
- В новости упоминаются