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22.03.2019
ЦАМТО

Минобороны России открыло раздел, посвященный VIII Московской конференции по международной безопасности (MCIS)

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Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу выступает на IV Московской конференции по международной безопасности.
Источник изображения: Илья Питалев / РИА Новости

ЦАМТО, 21 марта. На сайте Минобороны России открылся раздел, посвященный VIII Московской конференции по международной безопасности (MCIS). Основной темой форума станет ситуация на Ближнем Востоке.

Об этом говорится в обращении министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу к участникам и гостям MCIS-2019, опубликованном в разделе.

"Будет обсуждаться ситуация на Ближнем Востоке с акцентом на всесторонней стабилизации обстановки в Сирийской Арабской Республике. На специальных секционных заседаниях предусматриваем рассмотрение вопросов миротворчества, расширения военного сотрудничества, региональной безопасности в Азии, Африке и Латинской Америке", – говорится в обращении.

Также на повестку дискуссионных панелей конференции вынесены проблемы, имеющие наибольшее значение при формировании взглядов на международную безопасность.

Наряду с традиционными пленарными заседаниями и дискуссионными секциями будут организованы "круглые столы", при проведении которых эксперты смогут обмениваться мнениями по актуальным вопросам глобальной и региональной безопасности.

Справочно: VIII Московская конференция по международной безопасности пройдет 23-25 апреля 2019 г. В очередной раз местом для проведения дискуссий станет гостиница "Украина".

За 7 лет конференция зарекомендовала себя в качестве авторитетной и открытой площадки для обсуждения наиболее актуальных проблем глобальной и региональной безопасности. В 2018 году в ней приняли участие более 850 делегатов из 95 стран мира, в том числе 30 глав военных ведомств, 14 заместителей министров обороны и начальников генеральных штабов, представители 70 исследовательских центров и неправительственных организаций, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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США
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