Минобороны России открыло раздел, посвященный VIII Московской конференции по международной безопасности (MCIS)

ЦАМТО, 21 марта. На сайте Минобороны России открылся раздел, посвященный VIII Московской конференции по международной безопасности (MCIS). Основной темой форума станет ситуация на Ближнем Востоке.

Об этом говорится в обращении министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу к участникам и гостям MCIS-2019, опубликованном в разделе.

"Будет обсуждаться ситуация на Ближнем Востоке с акцентом на всесторонней стабилизации обстановки в Сирийской Арабской Республике. На специальных секционных заседаниях предусматриваем рассмотрение вопросов миротворчества, расширения военного сотрудничества, региональной безопасности в Азии, Африке и Латинской Америке", – говорится в обращении.

Также на повестку дискуссионных панелей конференции вынесены проблемы, имеющие наибольшее значение при формировании взглядов на международную безопасность.

Наряду с традиционными пленарными заседаниями и дискуссионными секциями будут организованы "круглые столы", при проведении которых эксперты смогут обмениваться мнениями по актуальным вопросам глобальной и региональной безопасности.

Справочно: VIII Московская конференция по международной безопасности пройдет 23-25 апреля 2019 г. В очередной раз местом для проведения дискуссий станет гостиница "Украина".

За 7 лет конференция зарекомендовала себя в качестве авторитетной и открытой площадки для обсуждения наиболее актуальных проблем глобальной и региональной безопасности. В 2018 году в ней приняли участие более 850 делегатов из 95 стран мира, в том числе 30 глав военных ведомств, 14 заместителей министров обороны и начальников генеральных штабов, представители 70 исследовательских центров и неправительственных организаций, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.