Шойгу провел переговоры с Асадом в Дамаске

Дамаск. 19 марта. ИНТЕРФАКС - Министр обороны РФ Сергей Шойгу и президент Сирии Башар Асад во вторник провели переговоры в Дамаске, где обсудили борьбу с международным терроризмом, сообщили в российском военном ведомстве.

"По поручению президента Российской Федерации Владимира Путина 19 марта министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу совершил рабочую поездку в Сирийскую Арабскую Республику. В Дамаске Сергей Шойгу провел переговоры с президентом Башаром Асадом и передал главе Сирии послание от президента России В.Путина", - заявили в Минобороны РФ.

На встрече с Б.Асадом глава Минобороны РФ обвинил Запад в создании препятствий для завершения кризиса в Сирии.

"В Сирии при поддержке России, несомненно, удалось добиться значительных успехов в борьбе с международным терроризмом, прекратить его произвол и распространение. Главное - мы смогли сохранить сирийское государство и создали условия для возвращения граждан к мирной жизни", - сказал С.Шойгу.

"Однако не всех устраивают успехи сирийского правительства в восстановлении мирной жизни. Западные страны пытаются свести к минимуму любые положительные преобразования в Сирии и создают новые препятствия для завершения кризиса", - заявил С.Шойгу, слова которого привели в Минобороны России.

По данным российского военного ведомства, в ходе переговоров стороны обсудили вопросы борьбы с международным терроризмом в Сирии, различные аспекты обеспечения безопасности в ближневосточном регионе и постконфликтного урегулирования. Кроме того, на встрече затрагивались темы дальнейшего расширения возможностей по добровольному возвращению беженцев и временно перемещенных лиц к местам своего проживания в Сирии, а также оказания сирийскому населению гуманитарной помощи.

Российская военная операция в Сирии проводится с 30 сентября 2015 года. Авиация ВКС РФ поддерживает наземные операции сирийской армии. У России в Сирии есть авиабаза на аэродроме "Хмеймим" и база ВМФ в Тартусе.

В декабре 2017 года объявлено о значительном сокращении российской группировки в Сирии.

Как сообщал "Интерфакс" в январе этого года, почти 70 тыс. российских военнослужащих прошли через Сирию. "Боевой опыт получили более 68 тыс. военнослужащих. В их числе 460 генералов", - говорилось в материалах военного ведомства.

По данным российских военных, в 2015 году, когда Россия начала военную операцию в Сирии, 92% территории этой страны контролировали террористы. Теперь почти вся территория Сирии находится под контролем правительственных войск и отрядов народного ополчения, отмечали в Минобороны РФ.