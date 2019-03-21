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21.03.2019
Интерфакс-АВН

Портфель экспортных заказов на российские подлодки проекта 636 составляет миллиарды долларов - Рахманов

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Подводная лодка проекта 636 «Варшавянка»
Подводная лодка проекта 636 «Варшавянка».
Источник изображения: mil.ru

Москва. 20 марта. ИНТЕРФАКС - Портфель экспортных заказов на подлодки проекта 636 составляет несколько миллиардов долларов США, сообщил глава Объединенной Судостроительной корпорации Алексей Рахманов.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Компании
ОСК
Проекты
636.3
877 Палтус
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