Портфель экспортных заказов на российские подлодки проекта 636 составляет миллиарды долларов - Рахманов
Подводная лодка проекта 636 «Варшавянка».
Источник изображения: mil.ru
Москва. 20 марта. ИНТЕРФАКС - Портфель экспортных заказов на подлодки проекта 636 составляет несколько миллиардов долларов США, сообщил глава Объединенной Судостроительной корпорации Алексей Рахманов.
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