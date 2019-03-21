The Wall Street Journal (США): Германия намерена бросить вызов Трампу и отречься от своего обещания увеличить военные расходы

В прошлом году Ангела Меркель под давлением Вашингтона пообещала довести к 2024 году военные расходы Германии до 1,5% от ВВП и приблизить их к целевому показателю в 2%, который установили для себя члены НАТО. Но сейчас немецкое правительство готово отказаться от своих обязательств. Слишком жестко Вашингтон диктует свои требования ограничить поставки газа из России.

Этот шаг может отдалить Вашингтон и Берлин

Немецкое правительство готово отказаться от своих обязательств об увеличении военных расходов, и это станет очередным жестом неповиновения канцлера Ангелы Меркель президенту Дональду Трампу.

Если кабинет министров на своем заседании в среду подтвердит данное решение, это станет очередным шагом в постепенном отдалении от США некогда преданного Вашингтону европейского союзника. При этом следует отметить, что Трамп неоднократно критиковал лидеров Организации Североатлантического договора за отказ тратить на военные нужды 2% от ВВП.

В последние месяцы Берлин осуждает требования Вашингтона ограничить поставки газа из России, запретить Китаю поставлять комплектующие для немецких телекоммуникационных сетей и отказаться от деловых связей между немецкими компаниями и Ираном.

Появился еще один признак независимого геополитического курса Европы, на чем настаивает Берлин. Как заявили в понедельник дипломаты, Меркель планирует провести в будущем году беспрецедентную встречу в верхах между главами государств Евросоюза и лидером Китая Си Цзиньпином.

В прошлом году канцлер пообещала довести к 2024 году военные расходы Германии до 1,5% от национального ВВП и приблизить их к целевому показателю в 2%, который установили для себя члены НАТО. Этому обещанию предшествовало все более мощное и неприкрытое давление Вашингтона и Трампа.

Сейчас Берлин тратит на оборону около 43 миллиардов евро, или чуть больше 1,2% ВВП. Согласно новому проекту бюджета, о котором в понедельник сообщило Министерство финансов, в будущем году военные расходы увеличатся до 1,37% ВВП. Но затем они снова начнут снижаться: в 2019 году до 1,33%, в 2022 году до 1,29%, а в 2023 году до 1,25%.

Проект бюджета предусматривает расходы Министерства обороны в сумме 44,7 миллиарда евро, что намного меньше 47,2 миллиарда евро, запрошенных министром обороны Урсулой фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen). Именно эту сумму бюджетной заявки Германия сообщила НАТО. Об этом рассказали законодатели, ознакомленные с проектом.

"Мы взяли на себя обязательство перед членами НАТО об увеличении расходов до 2%, если позволят условия. Мы не отказываемся от этой цели, но достичь ее будет непросто, хотя федеральное правительство хочет это сделать", - заявил высокопоставленный правительственный чиновник.

Правительство пока не утвердило проект бюджета, который будет рассматриваться в кабинете в среду. Оно снова утвердит окончательный план в начале лета, после чего свое последнее слово скажет парламент.

Эти цифры пока еще не окончательные, однако отказ от проекта бюджета маловероятен, потому что экономический рост замедляется и может оказать влияние на налоговые поступления, а обе партии из коалиции Меркель не желают бороться за непопулярные военные расходы и действовать в угоду Трампу.

Полемика по поводу бюджета разворачивается на фоне подготовки к 70-й годовщине альянса, которую лидеры НАТО отметят в апреле встречей в Вашингтоне.

Эти действия Германии усиливают напряженность в трансатлантических отношениях, которые устойчиво ухудшаются с тех пор, как к власти пришел Дональд Трамп. В последние месяцы Берлин упорно противостоит давлению со стороны администрации Трампа, которая хочет остановить строительство трубопровода "Северный поток - 2", потому что он увеличит объемы поставок российского газа в Германию. А еще немецкое правительство выступает против американских требований запретить китайской компании "Хуавэй" участвовать в строительстве в Германии сетей сотовой связи 5G.

"Члены НАТО твердо пообещали к 2024 году приблизиться к целевому показателю в 2%, а не отдалиться от него. То, что правительство Германии задумывается о сокращении и без того неприемлемо низких расходов на обеспечение боеготовности, - тревожный сигнал для 28 союзников этой страны по НАТО", - заявил американский посол в Германии Ричард Гренелл (Richard A. Grenell).

Сокращение военных ассигнований также означает, что Германия вряд ли будет покупать американские самолеты для обслуживания находящегося на ее территории американского ядерного арсенала, о чем сообщили политики из обеих партий. В январе военное ведомство заявляло, что намерено закупить до 45 самолетов компании "Боинг" F/A-18.

Что касается решения Меркель устроить в будущем году встречу китайского лидера и руководителей стран-членов ЕС, то это отчасти ответ на попытки Трампа перезагрузить отношения США с этой усиливающейся сверхдержавой.

Главы стран-членов ЕС редко проводят коллективные встречи с руководителями других государств. Такие саммиты обычно проходят на уровне региональных объединений, таких как Азиатско-Европейское совещание или Лига арабских государств. Германия будет председательствовать в ЕС во второй половине 2020 года.

Комментариев от пресс-секретаря Меркель пока не последовало.

По словам дипломатов, план Меркель свидетельствует о ее недовольстве неоднозначным отношением ЕС к недобросовестной практике Китая, включая требования о передаче технологий, недопущение европейских компаний к китайским государственным контрактам и обеспокоенность по поводу безопасности важнейших технологий, таких как сети 5G.

Китай уже подписал соглашения об экономическом партнерстве с 13 странами ЕС, причем их детали не до конца понятны брюссельским чиновникам. Соответствие согласованных проектов правилам Евросоюза о прозрачном и честном соперничестве в борьбе за государственные контракты остается под вопросом. Ожидается, что во время очередного визита в Европу Си Цзиньпин подпишет четырнадцатое соглашение, на сей раз, с Италией.

Иногда китайские компании получают выгодные контракты на завершение финансируемых ЕС проектов на территории КНР. Европейские чиновники говорят, что такое возможно по одной причине: государственные китайские компании имеют доступ к дешевым кредитам и субсидиям государства, а это помогает им резко сокращать затраты.

Боян Панцевски (Bojan Pancevski), Лоренс Норман (Laurence Norman)

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