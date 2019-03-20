Войти
20.03.2019
Интерфакс-АВН

Баку выступает за обмен военнопленными с Арменией по принципу "всех на всех"

292
0
0
Карабахский конфликт
В зоне карабахского конфликта, апрель 2016г.
Источник изображения: Асатур Есаянц/Sputnik

Баку. 19 марта. ИНТЕРФАКС-АЗЕРБАЙДЖАН - Государственная комиссия по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан Азербайджана обратилась в Международный комитет красного креста за содействием в вопросе возвращения на родину душевнобольного жителя Газахского района, перешедшего армяно-азербайджанскую границу и раненного армянскими военнослужащими.

"Госкомитет обратился в МККК за содействием в вопросе возвращения на родину жителя Газахского района Эльвина Ибрагимова. В обращении отмечено, что Э.Ибрагимов душевнобольной и отстает в развитии", - говорится в обращении Госкомиссии.

Ведомство отмечает "необходимость проведения обмена удерживаемых сторонами лиц по принципу "всех на всех".

Ранее Государственная пограничная служба (ГПС) Азербайджана сообщила о переходе Э.Ибрагимова на территорию Армении.

"В ряде СМИ Армении прошла информация о задержании в качестве нарушителя государственной границы гражданина Азербайджана. В связи с этими публикациями ГПС сообщает, что в ночь с 15 на 16 марта был зафиксирован факт нарушения государственной границы неизвестным лицом с территории Азербайджана. Этим неизвестным является житель села Салахлы Газахского района Эльвин Ариф оглу Ибрагимов, 1986 года рождения. В ходе расследования выяснилось, что он является инвалидом II группы и страдает от душевного расстройства", - говорилось в сообщении пресс-службы ГПС.

"Гражданин Азербайджана обезврежен при попытке незаконного пересечения границы Армении", - сообщил в субботу пресс-секретарь министра обороны Армении Арцрун Ованнисян.

"16 марта, около 01:30, на северо-восточном направлении границы Республики Армения армянскими военнослужащими был обнаружен, предупрежден и после неподчинения предупреждению обезврежен неизвестный, нарушивший государственную границу Армении", - написал А.Ованнисян в Facebook.

"Мужчине, после получения им огнестрельного ранения в область нижней конечности, была оказана первая медицинская помощь, затем он был переведен в медучреждение. Его жизни ничто не угрожает", - отметил пресс-секретарь.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Азербайджан
Армения
Проекты
Медицина
Похожие новости
27.02.2019
Американская чума
07.05.2018
Командующий ЮВО: борьба с дронами и "шахид-мобилями" стала обязательным элементом учений
22.06.2017
Минпромторг поддержал проведение Евразийского ортопедического форума
02.05.2017
Евразийский ортопедический форум станет площадкой для взаимодействия бизнеса, чиновников и медицинского сообщества
29.12.2012
Никто, кроме них
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 20.03 07:18
  • 2
"Арктический танк" получит вооружение от "Арматы"
  • 20.03 07:01
  • 1
80 стратегий туманного будущего
  • 20.03 06:17
  • 3
СМИ: ВМФ увеличит группировку атомных ракетоносцев класса "Борей"
  • 20.03 05:28
  • 1812
Как насчёт юмористического раздела?
  • 20.03 04:55
  • 1
Путин заявил, что считает Су-57 лучшим военным самолетом в мире
  • 20.03 02:33
  • 1
СМИ: к 2023 году в составе ВМФ РФ будет не менее 80 подлодок
  • 20.03 02:15
  • 1
Роскосмос намерен сотрудничать с Казахстаном и после отставки Назарбаева
  • 20.03 02:04
  • 1
Бомбардировщики Су-24 разбомбили командные пункты "противника" в Калининградской области
  • 20.03 01:42
  • 1
"Винтажная" пехота
  • 20.03 01:31
  • 15
Президент подписал законы о неуважении к обществу и власти и о фейках
  • 20.03 01:07
  • 7
Раскрыта точность удара Су-34
  • 20.03 00:45
  • 14
Дайте огня. Зачем Россия возвращается к калибру "трехлинеек"
  • 20.03 00:34
  • 1
Путин пообещал решить проблему с жильем для бывших крымских военнослужащих ВСУ
  • 20.03 00:01
  • 1
Россия разместила в Крыму "Искандеры" и дальние бомбардировщики - сенатор Бондарев
  • 19.03 23:31
  • 1
Саудовский министр отметил, что санкции против РФ приведут к проблемам для всего мира