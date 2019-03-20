В NASA сообщили о предварительных договоренностях с Роскосмосом по полету на орбиту Луны

Как отметила официальный представитель управления Дженифер Фогарти, учитывая большое количество требуемых ресурсов, работа должна проводиться в международной кооперации

ТАСС, 19 марта. Роскосмос и NASA уже имеют предварительные неформальные договоренности по полету к Луне, сообщила сегодня журналистам официальный представитель NASA по программе исследований человека Дженифер Фогарти на пресс-конференции, посвященной началу эксперимента SIRIUS.

"Были приняты решения неформальные и по полету на орбиту Луны, и по высадке. Учитывая большое количество ресурсов, которые потребуются для реализации проектов, эта работа должна проводиться в международной кооперации", - сказала она.

В конце сентября 2017 года в рамках астронавтического конгресса в Аделаиде (Австралия) было подписано совместное заявление между Роскосмосом и NASA, которое отражает намерение партнеров совместно работать над реализацией инициатив в освоении космоса. Речь идет о планировании работ по созданию посещаемой станции в окололунном пространстве.

Ранее Рогозин в интервью ТАСС заявил, что госкорпорация "Роскосмос" готова участвовать в международном проекте окололунной станции Lunar Orbital Platform-Gateway только на равных правах с NASA.