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СМИ: "Роскосмос" может присоединиться к NASA в создании окололунной станции

25.09.2017 РИА Новости 230 0
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Луна
Спутник Земли - Луна.
Источник: © РИА Новости / Александр Вильф

МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. "Роскосмос" может присоединиться к NASA и другим космическим агентствам мира в проекте создания новой обитаемой международной станции Deep Space Gateway на орбите Луны, возможно, глава госкорпорации Игорь Комаров объявит об этом на следующей неделе на Международном астронавтическом конгрессе в Аделаиде, Австралия.

NASA и ее партнеры в лице ведущих космических агентств планируют начать строительство модульной среды обитания, известной как Deep Space Gateway, на окололунной орбите в начале 2020-х годов. Станция станет новым амбициозным международным космическим проектом, впервые распространив человеческое присутствие за орбиту Земли отмечает издание Popular Mechanics.

Партнеры по программе Международной космической станции, включая космические агентства Европы, Канады и России и Японии, уже давно проводят консультации с NASA об их объеме вклада в лунную станцию.

В обмен на предоставление модулей и других аппаратных средств ведущие агентства мира могли бы отправлять своих космонавтов и астронавтов на окололунную станцию. NASA, в свою очередь, предлагает сделать Deep Space Gateway доступной для подготовки экспедиций на поверхность Луны.

Космические агентства также выразили заинтересованность в создании посадочного модуля, который мог бы перемещаться между орбитальной станцией и поверхностью Луны.

Если Россия присоединится к программе, она может предоставить свой обширный опыт в создании и развитии лунных посадочных аппаратов. В течение последнего десятилетия инженеры РКК "Энергия", российского разработчика пилотируемых космических аппаратов, также изучали возможные лунные посадочные площадки и другую лунную архитектуру.

Российская космическая промышленность могла бы также предоставить под новую амбициозную программу свои ракеты-носители, такие как "Протон" и "Ангара" нового поколения. Кроме того, очень полезной могла бы оказаться и создаваемая сейчас в России новая сверхтяжелая ракета для доставки грузов и экипажей на окололунную станцию.
22.09.2017
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Страны
Австpалия
Канада
Россия
Япония
Продукция
Ангара
Протон-(К)М
Компании
NASA
Роскосмос
Энергия РКК
Проекты
Луна
МКС

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