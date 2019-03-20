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20.03.2019
Известия.ru

Минобороны показало видео с атомной подлодкой "Борей"

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Источник изображения: Фото: Министерство обороны РФ/mil.ru

Военно-морской флот России показал видео, на которых запечатлен новый атомный ракетный крейсер типа "Борей". Ролик приурочен ко Дню моряка-подводника, который отмечается 19 марта.

Подводников с их профессиональным праздником поздравил главком ВМФ адмирал Владимир Королев. Он подчеркнул, что сейчас подводные силы российской армии находятся в активной фазе развития.

"Развернуто серийное строительство неатомных подводных лодок проектов 636.3 и 677, а также атомных подводных лодок проектов "Борей" и "Ясень", — приводит слова военного телеканал "Звезда".

Адмирал добавил, что эти лодки составят основу подводных сил и отвечают самым современным требованиям, таким как скрытность, маневренность и вооруженность.



Серия атомных подлодок четвертого поколения проектов "Борей" и "Борей-А" призвана стать основой морских стратегических ядерных сил. Длина крейсеров составляет 170 м, ширина — 13,5 м. Субмарины водоизмещением в 24 т могут нести до 16 межконтинентальных баллистических ракет морского базирования Р-30 "Булава-30".

По данным источника "РИА Новости", в командовании ВМФ рассматривают возможность увеличения группировки атомных ракетоносцев класса "Борей" с восьми до десяти.

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Страны
Россия
Продукция
Булава-30
Проекты
636.3
877 Палтус
955 Борей
Ядерный щит
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