Подлодка "Казань" впервые выстрелит ракетой "Циркон" в 2020 году

Российская многоцелевая атомная подводная лодка "Казань" впервые выстрелит новейшей гиперзвуковой ракетой "Циркон" в 2020 году. Об этом агентству ТАСС 19 марта рассказал источник в оборонно-промышленном комплексе.

Ракету, разрабатываемую для поражения морских и наземных целей, запустят с корабля в рамках ее испытаний. Дальность полета "Циркона" составляет боле одной тыс. км. На вооружение она может поступить в течение трех лет.

"Казань" — первая атомная подводная лодка, которая строится по усовершенствованному проекту 885М "Ясень-М". Эта многоцелевая субмарина вооружена крылатыми ракетами "Калибр", сверхзвуковыми "Оникс", а также минами и торпедами.

13 марта, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что корабль войдет в состав Военно-морского флота РФ в конце 2019 года.