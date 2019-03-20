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20.03.2019
Интерфакс-АВН

Подводники Северного флота осваивают новые районы плавания в Мировом океане и подо льдами Арктики - командующий

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Головной атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения К-549 "Князь Владимир" (заводской номер 204) модифицированного проекта 09552 (шифр "Борей-А"), находящийся на испытаниях и планируемый к вводу в состав ВМФ России в 2019 году
Головной атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения К-549 "Князь Владимир" (заводской номер 204) модифицированного проекта 09552 (шифр "Борей-А"), находящийся на испытаниях и планируемый к вводу в состав ВМФ России в 2019 году.
Источник изображения: @sovietrussiansubmarines

Стратегические субмарины "Князь Владимир" и "Казань" флот получит "в ближайшее время"

Москва. 19 марта. ИНТЕРФАКС - Экипажи подводных лодок Северного флота (СФ) осваивают новые районы плавания в Мировом океане и подо льдами Арктики, заявил командующий СФ адмирал Николай Евменов.

"Сегодня экипажи подводных лодок Северного флота продолжают совершенствовать боевые навыки, осваивать новые районы плавания в мировом океане и подо льдами Арктики", - сказано в поздравлении Н.Евменова личного состава в связи с отмечаемым 19 марта в России Днем моряка-подводника.

Командующий отметил, что на вооружение СФ "приходят корабли уже нового - четвертого поколения, а предыдущее поколение проходит модернизацию и продолжает стоять на страже Родины".

"В ближайшем будущем, - отмечает военачальник, - после завершения испытаний боевой состав наших подводных сил пополнят ракетный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир" и многоцелевой подводный крейсер "Казань"".

"Совершенствуется система базирования атомных подводных лодок", - отметил командующий.

По его оценке, "в глобальной системе национальной безопасности Объединенному стратегическому командованию Северного флота отведена особенная роль - поддерживать в высокой степени боевой готовности морские стратегические ядерные силы". "И уже много лет подводники Северного флота успешно решают поставленную задачу", - констатировал Н.Евменов.

Он напомнил, что "только за период новейшей российской истории 16 подводников-североморцев удостоены звания Героя Российской Федерации". "При этом их семьи живут в военных гарнизонах, где созданы достойные социально-бытовые условия, ведётся строительство новых жилых домов, спортивно-оздоровительных комплексов, школ и детских садов. В шаговой доступности есть магазины и культурно-досуговые центры", - заявил адмирал.

Ранее он сообщил журналистам, что новые атомные подлодки "Князь Владимир" и "Казань", будут нацелены на патрулирование Арктики.

"Мы рассчитываем, что после завершения всех испытаний в этом году Северный флот усилят первые представители этих проектов (модернизированных проектов "Ясень" и "Борей") - ракетный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир" и многоцелевой крейсер "Казань" и многоцелевой крейсер "Казань". В первую очередь они будут нацелены на работу в высоких арктических широтах подо льдами Северного Ледовитого океана", - сказал командующий.

12 марта текущего года министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что "окончание строительства и передача в состав ВМФ атомных подводных крейсеров "Князь Владимир" и "Казань" являются первоочередными задачами для Объединенной судостроительной корпорации, "Севмаша" и ряда конструкторских организаций". "По поручению Верховного главнокомандующего весь комплекс работ должен быть завершен в текущем году", - сказал С.Шойгу на совещании в Северодвинске.

"Данные корабли, - сказал министр, - определят перспективный облик нашего подводного флота, позволят повысить оборонный потенциал и укрепить позиции России в Мировом океане".

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Князь Владимир
Компании
Минoбороны РФ
ОСК
Севмаш
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
Арктика
СФ
Ядерный щит
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