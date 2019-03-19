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19.03.2019
Военное обозрение

Порошенко пообещал сразу после выборов вернуть Крым Украине

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Чем ближе дата проведения президентских выборов на Украине, тем все громче и безумней звучат обещания кандидатов на этот пост. Но даже на этом фоне особенно выделяется пока действующий глава государства Петр Порошенко. В канун пятой годовщины воссоединения Крыма с Россией Порошенко заявил, что сразу после выборов он вернет Крым Украине "без торгов и договоренностей". Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Источник изображения: https://www.obozrevatel.com/

Украина ни на какие торги, ни на какие закулисные договоренности не пойдет. И Крым будет возвращен Украине. Мы делаем все возможное, чтобы это было сделано как можно скорее, сразу же после президентских выборов

- заявил украинский президент.

По его словам, "в Кремле надеются, что новая избранная власть откажется от возвращения полуострова", но он сам будет добиваться "освобождения оккупированного Крыма".

В Крыму уже прокомментировали заявление Порошенко, назвав его лицемерным предвыборным обещанием. Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс заявил, что именно Порошенко был свидетелем происходящих пять лет назад событий Крымской весны на полуострове, когда приезжал договориться с властями Крыма. Однако встречи не произошло, а Порошенко с полуострова просто сбежал.

Именно Порошенко был свидетелем того, что происходило в Крыму в дни начала Крымской весны. Он видел, как люди настроены на проведение референдума. Крымчане его встретили, проводили замечательно, такси ему дали

- заявил политик.

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Страны
Россия
Украина
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