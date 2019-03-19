ЦАМТО, 18 марта. За последние шесть лет уровень исправности авиационной техники повысился более чем в два раза, заявил в интервью газете "Красная звезда" заместитель главнокомандующего ВКС генерал-лейтенант Сергей Дронов.

По его словам, "что касается перевооружения, то получено более 1000 единиц новой и модернизированной авиационной техники".

На новые типы воздушных судов, такие как самолеты Су-34, Су-35С, Су-30СМ, боевые вертолеты Ка-52, перевооружены четыре авиационных полка и две авиационные эскадрильи.

Ежегодно модернизируются и поставляются в части дальней авиации самолеты Ту-160 и Ту-95МС.

В результате реализации мероприятий плана оснащения в этом году обеспеченность Воздушно-космических сил основными образцами вооружения, военной и специальной техники поддерживается на уровне 100 проц., а доля современных образцов превышает 74 проц.

В интервью "Красной звезде" С.Дронов сообщил, что "в ближайшем будущем мы ожидаем поставки самолетов 5-го поколения Су-57, самолетов Ту-160М2, Ту-22М3М, Ил-76МД-90А, вертолетов Ми-28НМ, Ми-26Т2-В, Ми-38. Ряд перспективных самолетов и вертолетов только разрабатываются".

С.Дронов отметил, что "в ВКС на учебно-боевые самолеты Як-130 полностью перевооружены три авиабазы – в Борисоглебске, Армавире и Кущевской (Краснодарский край). В этом году на Як-130 планируется постепенно перевооружить авиабазу в Котельниково (Волгоградская область).

"Что касается укомплектованности летным составом авиационных частей ВКС, то хочу подчеркнуть, что в настоящий момент она составляет более 90 проц. Также следует учитывать, что и в этом году, и в последующих мы ожидаем полноценные выпуски молодых специалистов из Краснодарского училища летчиков, Военно-воздушной академии и ее филиалов, которые готовят пилотов армейской авиации и штурманов", – подчеркнул С.Дронов.

На вопрос корр. Красной звезды" как используется в подготовке летного состава опыт, приобретенный в Сирии, С.Дронов ответил:

"Подавляющее большинство летчиков оперативно-тактической и армейской авиации имеют опыт выполнения специальных задач на территории Сирийской Арабской Республики.

С учетом анализа выполнения летным составом армейской авиации специальных задач в Сирии большое внимание в подготовке уделяется выполнению огневых, десантно-транспортных и поисково-спасательных задач ночью с очками ночного видения. Огневое поражение наземных целей осуществляется с максимальных дальностей применения авиационных средств поражения.

В высших военных учебных заведениях проводятся научно-практические конференции по применению в учебном процессе боевого опыта, полученного в ходе специальной операции в Сирии.

Необходимо отметить, что в вузах ВКС проводится педагогический эксперимент по формированию у курсантов-летчиков командных навыков в выработке самостоятельных решений в профессиональной деятельности (с использованием нетиповых тактических задач с учетом применения авиации в Сирии).

Подчеркну, что в результате проводимой работы по внедрению опыта применения авиации группировки войск (сил) Вооруженных Сил РФ в Сирии повысилась практическая направленность подготовки курсантов старших курсов в обоснованности применения тактических приемов и средств авиационного поражения в зависимости от условий быстроменяющейся обстановки и на конкретной местности.

На основании полученного летным составом Воздушно-космических сил опыта доработана система подготовки летного состава к участию в боевых действиях в горно-пустынной местности в условиях жаркого климата, к боевому применению новых типов авиационных средств поражения, в том числе новых образцов управляемого оружия".