Боевая техника на платформе "Армата" поступит на вооружение Центрального военного округа после 2021 года
ЦАМТО, 18 марта. Боевая техника на платформе "Армата" поступит на вооружение Центрального военного округа (ЦВО) после 2021 года.
"Технику на платформе "Армате" мы будем получать после 2021 года", – сообщил командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин на награждении победителей окружного этапа фестиваля прессы "Медиа-Ас".
"Армата" – тяжелая гусеничная унифицированная платформа, на основе которой создаются основной танк, боевая машина пехоты, бронетранспортер и ряд других бронемашин. Танк Т-14, созданный на платформе "Армата", был впервые публично показан на параде Победы в Москве 9 мая 2015 года. Новая боевая машина получила полностью цифровое оборудование, необитаемую башню, изолированную бронированную капсулу для экипажа, сообщает пресс-служба ЦВО.
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