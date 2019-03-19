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19.03.2019
ЦАМТО

Боевая техника на платформе "Армата" поступит на вооружение Центрального военного округа после 2021 года

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Танки Т-14 "Армата"
Танки Т-14 "Армата".
Источник изображения: © РИА Новости / Григорий Сысоев

ЦАМТО, 18 марта. Боевая техника на платформе "Армата" поступит на вооружение Центрального военного округа (ЦВО) после 2021 года.

"Технику на платформе "Армате" мы будем получать после 2021 года", – сообщил командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин на награждении победителей окружного этапа фестиваля прессы "Медиа-Ас".

"Армата" – тяжелая гусеничная унифицированная платформа, на основе которой создаются основной танк, боевая машина пехоты, бронетранспортер и ряд других бронемашин. Танк Т-14, созданный на платформе "Армата", был впервые публично показан на параде Победы в Москве 9 мая 2015 года. Новая боевая машина получила полностью цифровое оборудование, необитаемую башню, изолированную бронированную капсулу для экипажа, сообщает пресс-служба ЦВО.

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Страны
Россия
Продукция
Армата
Компании
Минoбороны РФ
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