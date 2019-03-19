Войти
19.03.2019
ТАСС

Новую концепцию развития Национального центра управления обороной РФ создадут в 2019 году

73
0
0
Президент РФ В. Путин посетил Национальный центр управления обороной РФ
Президент РФ В. Путин посетил Национальный центр управления обороной РФ.
Источник изображения: © РИА Новости, Михаил Климентьев

В этом году в три этапа пройдет конференция по итогам работы центра за пять лет

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Минобороны РФ до конца года разработает новую концепцию развития Национального центра управления обороной России. Об этом сообщил начальник центра генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Он уточнил, что в 2019 году в три этапа пройдет конференция по итогам работы центра за пять лет. Последний из этих этапов состоится в конце сентября.

"По результатам конференции будет подготовлен проект концепции дальнейшего развития Национального центра управления обороной на ближайшие годы и дальнейшую перспективу", - сказал Мизинцев.

По его словам, центр стал одним из важных элементов структуры управления Вооруженными силами России, успешно выполняя "ряд важнейших задач". "Постоянное развитие теории и практики военного управления - требование современности. Нам необходимы действенные механизмы реагирования не только на уже существующие угрозы. Нужно научиться "смотреть за горизонт", прогнозировать и оценивать возможные варианты развития обстановки на несколько лет вперед", - отметил генерал.

Мизинцев отметил, что сложная международная обстановка, рост числа региональных конфликтов, террористическая и другие угрозы требуют постоянного развития военной организации государства. "Сегодня только современные, мощные и мобильные вооруженные силы могут гарантировать суверенитет и территориальную целостность нашей страны, защиту от любого потенциального агрессора, давления и шантажа со стороны тех, кому не нравится сильная и независимая Россия", - сказал он, подчеркнув, что сегодня профессионализм российской армии ни у кого не вызывает сомнений.

Национальный центр управления обороной России официально заступил на боевое дежурство 1 декабря 2014 года.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Похожие новости
30.08.2017
Проверено в Сирии, с расчетом на Арктику
20.02.2017
Минобороны объявило сроки появления опытного образца С-500
02.06.2016
Северный рубеж России: боевые корабли флота
23.08.2012
Отставание, но по плану
02.03.2010
Путин решит судьбу самолета пятого поколения
07.07.2008
Все по плану
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 19.03 00:12
  • 12
Видеоролик опроверг главный миф об автомате АН-94 "Абакан"
  • 19.03 00:03
  • 6
Рогозин сообщил о новом имени для корабля "Федерация", но не стал озвучивать его
  • 18.03 23:32
  • 2
В России на основе Т-90МС разработают танк-робот
  • 18.03 22:40
  • 17
Конец света по цене беспилотника
  • 18.03 22:35
  • 1
Американские "стратеги" B-52 получат новую крылатую ядерную ракету
  • 18.03 22:12
  • 11
ГТД в 1500 л.с. и 30-мм пушка сделали бы "Армату" еще более смертоносной
  • 18.03 21:36
  • 29
Реактивная снайперская винтовка РФ получит автомат наведения
  • 18.03 20:59
  • 2
В российской армии вновь появятся политработники
  • 18.03 20:44
  • 21
ЗРК "Полимент-Редут" получит дальнобойную сверхзвуковую ракету
  • 18.03 20:37
  • 1804
Как насчёт юмористического раздела?
  • 18.03 19:36
  • 22
Не прощай их, Юра
  • 18.03 18:48
  • 23
20 ракетных полков перевооружены на С-400 за шесть лет - Шойгу
  • 18.03 18:22
  • 3
Что в рюкзаке испанского бойца?
  • 18.03 17:28
  • 9
Военные учебные центры создадут в 93 вузах России
  • 18.03 16:08
  • 5
Даманский: полвека спустя