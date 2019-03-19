Новую концепцию развития Национального центра управления обороной РФ создадут в 2019 году

В этом году в три этапа пройдет конференция по итогам работы центра за пять лет

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Минобороны РФ до конца года разработает новую концепцию развития Национального центра управления обороной России. Об этом сообщил начальник центра генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Он уточнил, что в 2019 году в три этапа пройдет конференция по итогам работы центра за пять лет. Последний из этих этапов состоится в конце сентября.

"По результатам конференции будет подготовлен проект концепции дальнейшего развития Национального центра управления обороной на ближайшие годы и дальнейшую перспективу", - сказал Мизинцев.

По его словам, центр стал одним из важных элементов структуры управления Вооруженными силами России, успешно выполняя "ряд важнейших задач". "Постоянное развитие теории и практики военного управления - требование современности. Нам необходимы действенные механизмы реагирования не только на уже существующие угрозы. Нужно научиться "смотреть за горизонт", прогнозировать и оценивать возможные варианты развития обстановки на несколько лет вперед", - отметил генерал.

Мизинцев отметил, что сложная международная обстановка, рост числа региональных конфликтов, террористическая и другие угрозы требуют постоянного развития военной организации государства. "Сегодня только современные, мощные и мобильные вооруженные силы могут гарантировать суверенитет и территориальную целостность нашей страны, защиту от любого потенциального агрессора, давления и шантажа со стороны тех, кому не нравится сильная и независимая Россия", - сказал он, подчеркнув, что сегодня профессионализм российской армии ни у кого не вызывает сомнений.

Национальный центр управления обороной России официально заступил на боевое дежурство 1 декабря 2014 года.