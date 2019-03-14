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14.03.2019
ТАСС

Крейсер "Маршал Устинов" преодолел условные минные заграждения на выходе в Баренцево море

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Крейсер "Маршал Устинов"
Крейсер "Маршал Устинов".
Источник изображения: © Илья Виноградов/ТАСС

Маневры проходили в сложных погодных условиях

МУРМАНСК, 13 марта. /ТАСС/. Экипаж ракетного крейсера "Маршал Устинов" отработал прохождение условных минных заграждений по протраленному фарватеру на учениях в Баренцевом море. Об этом сообщила журналистам  пресс- служба Северного флота.

"Учение по минно-тральному обеспечению развертывания надводных сил Северного флота обеспечила группа тральщиков Кольской флотилии разнородных сил в составе базовых тральщиков "Ельня" и "Коломна", - говорится в сообщении.

В ходе учения минно-тральные корабли отработали совместное маневрирование и тактику применения контактных и акустических тралов, предназначенных для поиска морских мин в Кольском заливе Баренцева моря. Ракетный крейсер выполнил проход за тралами, выдерживая назначенные курс, скорость и дистанцию. Маневрирование проходило в сложных погодных условиях.

После отработки противоминных задач базовые тральщики вернулись в пункт постоянного базирования - Полярный, а экипаж крейсера продолжил учения в полигонах боевой подготовки Северного флота в Баренцевом море.

Ранее в среду сообщалось, что ракетный крейсер "Маршал Устинов" вышел в Баренцево море для проведения практических стрельб и отработки ряда учебно-боевых задач. Учения продлятся несколько дней, в течение которых экипаж проведет ряд корабельных тренировок по противовоздушной, противолодочной и противодиверсионной обороне, а также борьбе за живучесть корабля.

"Маршал Устинов"

Ракетные крейсеры проекта 1164 (шифр "Атлант") предназначаются для борьбы с надводными кораблями вероятного противника, обеспечения боевой устойчивости сил ВМФ в удаленных районах Мирового океана. Разработка кораблей этого проекта началась в первой половине 1970-х годов. Всего было построено четыре корабля, из которых три находятся в составе ВМФ России.

Полное водоизмещение крейсеров проекта 1164 - 11500 т, длина - 186 м. Крейсера этого типа вооружены 130-миллиметровой артиллерийской установкой АК-130, ударными и зенитными ракетными комплексами, 30-миллиметровыми малокалиберными зенитными артиллерийскими комплексами АК-630М, торпедным вооружением. На корабле может базироваться вертолет типа Ка-27 и его модификации.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Продукция
АК-630 Ласка
Ка-27
Проекты
1164 Атлант
Военные учения
СФ
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2 комментария
№1
14.03.2019 00:27
Какой забавный "крейсер" на фотографии этой "ТАСС".
0
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№2
14.03.2019 05:00
с модерном Москвы упорно тянут уже который год...
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