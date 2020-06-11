Войти
Российская газета

В Баренцево море на учения вышел ракетный крейсер "Маршал Устинов"

208
0
0
Ракетно-артиллерийский крейсер "Маршал Устинов" обладает сокрушительной противокорабельной мощью.
Ракетно-артиллерийский крейсер "Маршал Устинов" обладает сокрушительной противокорабельной мощью.
Источник изображения: РИА Новости

Ракетный крейсер "Маршал Устинов" принимает участие в учениях с отработкой задач нанесения удара по надводным кораблям условного противника. Район, где они проводятся, уже закрыли для судоходства и полетов авиации.

Особенность маневров в том, что пройдут они на фоне начавшегося 5 июня захода в Баренцево море фрегата с управляемым ракетным оружием ВМС Франции "Аквитания". Ранее Национальный центр управления обороной РФ сообщил, что силы Северного флота внимательно следят за действиями этого корабля.

Повышенный интерес к Арктике стали проявлять многие страны. Ряд из них демонстрирует далеко не дружественные отношения к России. Кто-то даже заявляет о том, что их военное присутствие в северных акваториях будет усилено. Поэтому нелишне напомнить, что у нас есть силы, способные уничтожать надводные корабли любого класса. "Маршал Устинов" - именно такой.

Ракетно-артиллерийский крейсер дальней морской и океанской зоны проекта 1164 "Атлант" построили еще в Советской Украине, в Николаеве. В состав Северного флота он вступил в ноябре 1986 года. Несмотря на солидный возраст, крейсер находится в отличном состоянии. Он неоднократно проходил ремонт и глубокую модернизацию. Системы его управления давно переведены на цифру.

Корабли проекта 1164 "Атлант" проектировались прежде всего для уничтожения надводных сил вероятных противников. Поэтому основная ударная сила - 16 противокорабельных ракет П-1000 "Вулкан", считающихся одними из самых мощных в мире. Они расположены в специальных наклонных контейнерах по бортам корабля. Дальность полета "Вулканов" - до 1000 км. Их боевая часть может быть обычной фугасной, однако ракеты могут оснащаться и ядерным зарядом. Как считают специалисты, ракетный удар крейсера способен уничтожить любой надводный корабль, включая авианосец с кораблями охранения в придачу.

В состав артиллерийского вооружения входит спаренная 130 мм артустановка АК-130, находящаяся в носовой части и шесть 30 мм автоматических пушек АК-630.

Противолодочное оружие включает в себя два торпедных аппарата калибра 533 мм, из которых можно запускать и ракето-торпеды, и два реактивных бомбомета РБУ-6000. Для борьбы с подводными лодками используется и базирующийся на крейсере вертолет Ка-27.


Сергей Птичкин

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Франция
Продукция
АК-630 Ласка
Ка-27
РБУ-6000
Проекты
1164 Атлант
Авианосец
Арктика
Военные учения
СФ
Ядерный щит
Похожие новости
27.07.2018
Невский ордер. Корабли Главного военно-морского парада России
28.10.2016
Огонь в небесах
05.10.2015
Корабль завзятых мазохистов
31.10.2012
От «Москвы» и «Ленинграда» до «Кузнецова»
14.03.2012
Авиация ВМФ России: взгляд с Запада
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 11.06 08:01
  • 18
Рогозин заявил о создании в «Роскосмосе» профильных холдингов
  • 11.06 07:35
  • 24
ЗРПК «Панцирь» против атаки БПЛА: слабые места при варианте слабой обученности экипажей
  • 11.06 07:31
  • 5
Новая ракета меняет условия столкновения России и США в море
  • 11.06 06:46
  • 3
Дорогое «удовольствие»: С-350 способен сбивать турецкие БПЛА Bayraktar
  • 11.06 03:38
  • 8
Пройдя испытания боем, «Армата» готова выйти на мировой рынок
  • 11.06 02:41
  • 56
NI прокомментировал испытания модернизированного Ту-22М3М
  • 11.06 00:36
  • 2
Патрушев указал на дефицит компетентных маркетологов и зависимость от импорта в ОПК
  • 11.06 00:12
  • 1
США испытали барражирующий гиперзвуковой боеприпас
  • 10.06 23:43
  • 2
На пути спутникового интернета Илона Маска встало неожиданное препятствие
  • 10.06 22:51
  • 1
Рогозин рассказал о насмешках США над Роскосмосом после успешного пуска Crew Dragon к МКС
  • 10.06 22:02
  • 8
На Украине назвали способ ударить по Сибири
  • 10.06 21:03
  • 10
"Алмаз-Антей" поставит Минобороны три полка С-400 и четыре комплекта С-350
  • 10.06 21:00
  • 2
В Астрахани спустили на воду уникальный кран-гигант для ВМФ
  • 10.06 20:27
  • 17
Современные бронемашины поступят в Сухопутные войска до конца 2020 года
  • 10.06 19:52
  • 4
Шаги коммодора: приведет ли Украину в НАТО реформа воинских званий (Апостроф, Украина)